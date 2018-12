उत्तराखंड: मसूरी से देहरादून आ रही तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, दो की मौत, तीन घायल

रविवार की तड़के सुबह मसूरी से देहरादून की तरफ काफी तेज रफ्तार से आ रही थी बलेनो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में बैठे 5 लोगों में से 2 की मौत हो गई जबकि एक युवती समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना की सूचना के बाद तुरंत उप निरीक्षक उमेश कुमार अन्य पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।

Uttarakhand: 2 dead and 3 injured in a car accident in Rajpur police station limits earlier this morning. The speeding car rolled over on its way to Dehradun from Mussoorie. pic.twitter.com/TbimALNbhB