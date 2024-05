चारधाम यात्रा 2024 टिकट बुकिंग से जुड़ीं 12 फर्जी साइट बंद, पढें पूरी लिस्ट 

ऐप पर पढ़ें

चारधाम यात्रा 2024 शुरू होने से पहले हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं को ठगने के लिए बनाई 12 वेबसाइट को साइबर सेल ने बंद करवा दिया है। पिछले साल 64 फर्जी वेबसाइट बंद कराई गई थीं। साइबर थाने से ऐसे मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है।

एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार, चारधाम दर्शन के लिए हेली बुकिंग के नाम पर ठगी की वारदात बढ़ती जा रही है। लोगों को हेली टिकट बुकिंग के वक्त सचेत रहने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने केवल आईआरसीटीसी को अधिकृत किया है।

https// heliyatra.irctc.co.in पर टिकट उपलब्ध हैं तो ही बुक कराएं। दूसरी वेबसाइट पर भरोसा नहीं करें। ठग हेली बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने के साथ सोशल मीडिया पोर्टल पर भी पोस्ट डाल रहे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को केदारनाथ के लिए हेली टिकट की सर्विस बुकिंग खोली गई।

आईआरसीटीसी पोर्टल पर इसकी बुकिंग जून तक फुल हो चुकी है। पर, साइबर ठग फर्जी वेबसाइट के जरिए बुकिंग का झांसा दे रहे हैं। इधर, साइबर थाने के डिप्टी एसपी अंकुश मिश्रा के अनुसार, साइबर अपराध समन्वय केंद्र के जरिए फर्जी वेबसाइट को बंद कराया जा रहा है। उन्होंने बताया, अब तक 76 फर्जी वेबसाइट बंद कराई जा चुकी हैं।

यहां कर सकते हैं शिकायत

एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार, चारधाम यात्रा से जुड़ी कोई भी फर्जी वेबसाइट या ऐसे किसी लिंक की जानकारी साइबर थाने को उपलब्ध कराई जा सकती है। लोग मोबाइल नंबर-9456591505 और 9412080875 पर स्क्रीनशॉट के साथ साझा कर सकते हैं।

इन फर्जी वेबसाइट को बंद कराया गया

https// helidham. in, https// helicopterbooking. org, https// doonukhillstravels. com, https// www. helidham. in/, https// knowtrip. live/, https// mail. kedarnathhelicopterbooking. xyz, https// mail. kedarnathhelicopterbooking. info, https// kedarnathhelicopterbooking. info, https// onlinehelicopter bookings. com, https// mail. onlinehelicopterbookings. com, http// helidham. in/, https// katrahelicopterbooking. com/