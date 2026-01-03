20000 में बिहार से लड़की लाओ और शादी करो...; उत्तराखंड के मंत्री के पति की टिप्पणी पर बवाल

संक्षेप: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। साहू ने एक कार्यक्रम में युवाओं से कहा कि अग शादी नहीं है तो बिहार से 20-25 हजार रुपए में लड़की लाओ और शादी कर लो। भाजपा ने उनकी इस टिप्पणी से कन्नी काट लिया है।

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की एक टिप्पणी पर बवाल मच गया है। साहू ने एक कार्यक्रम में युवाओं से कहा कि अग शादी नहीं है तो बिहार से 20-25 हजार रुपए में लड़की लाओ और शादी कर लो। भाजपा ने उनकी इस टिप्पणी से कन्नी काट लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उत्तराखंड की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस कथित वीडियो में साहू एक कार्यक्रम में मौजूद युवकों से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि क्या आप बुढ़ापे में शादी करेंगे? अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो हम आपके लिए बिहार से लड़की लाएंगे। वहां आपको 20000 से 25000 रुपए में एक लड़की मिल जाएगी। अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें लोगों से यह कहते हुए भी सुना गया कि मेरे साथ आइए, हम आपकी शादी करवा देंगे।

हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं वीडियो वायरल होने पर मचे बवाल के बाद साहू ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वे सिर्फ एक दोस्त की शादी का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है या दुख हुआ है तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं।

साहू की टिप्पणी से राजनीतिक विवाद साहू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा नेता कह रहे हैं कि महिलाओं के वोट 10000 रुपए में खरीदने के बाद अब वे बिहार से लड़कियों को 20-25000 रुपए में लाएंगे। भाजपा समर्थकों की बिहार और महिलाओं के प्रति हमेशा से ऐसी ही जहरीली मानसिकता रही है।

कांग्रेस ने भाजपा से माफी मांगने को कहा कांग्रेस ने इस टिप्पणी को महिलाओं का अपमान बताया और भाजपा से माफी मांगने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मंत्री के पति का यह बयान भारत की बेटियों का अपमान है, चाहे वह बिहार की हो, केरल की हो या उत्तराखंड की। इस टिप्पणी से भाजपा का महिलाओं के प्रति सम्मान का रवैया स्पष्ट रूप से झलकता है और पार्टी को माफी मांगनी चाहिए।

महिलाओं और लड़कियों की गरिमा पर हमला कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि ये टिप्पणियां शर्मनाक हैं। खासकर इसलिए क्योंकि साहू की पत्नी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय संभालती हैं। उन्होंने कहा, कि यह महिलाओं और लड़कियों की गरिमा पर हमला है। इस तरह की सोच मानव तस्करी, बाल विवाह और महिलाओं के शोषण जैसी सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देती है।

भाजपा का साहू से कोई संबंध नहीं इस बीच भाजपा की उत्तराखंड इकाई ने इस बयान की निंदा की और साहू से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घृणित सोच और बयानों की कड़ी निंदा करती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा रेखा आर्य से उनके पति की टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण मांगेगी तो चौहान ने कहा कि पार्टी का साहू से कोई संबंध नहीं है।