शराब पीने से रोकना पड़ा भारी, ऋषिकेश में बदमाशों ने ग्रामीणों पर बरसाईं गोलियां
उत्तराखंड के ऋषिकेश में शराब पीने से रोकना ग्रामीणों को घातक साबित हुआ। बाइक सवार कुछ बदमाश सड़क किनारे बैठकर शराब पी रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका-टोका, लेकिन इससे वो बिफर गए और झगड़ने लगे। बाद में ग्रामीणों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी।
उत्तराखंड के ऋषिकेश में सड़क किनारे बैठकर शराब पीने से टोकना ग्रामीणों को भारी पड़ गया। गुरुवार को भट्टोवाला प्लांटेशन क्षेत्र में बाइक सवार तीन बदमाशों ने विरोध करने वाले ग्रामीणों पर तमंचे से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में दो युवक घायल हो गए। घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया।
शराब पीने से रोका, तो शुरू हो गई बहस
पुलिस के अनुसार गुरुवार शाम करीब साढ़े तीन बजे भट्टोवाला प्लांटेशन के पास कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे बैठकर शराब पी रहे तीन युवकों को सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने से रोका। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ता देख तीनों युवक वहां से चले गए, लेकिन कुछ देर बाद तमंचों से लैस होकर वापस लौट आए।
बदमाशों ने शुरू कर दी अंधाधुंध फायरिंग
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी विरोध करने वाले लोगों को तलाशते हुए मौके पर पहुंचे और उन्हें देखते ही घेर लिया। इसी दौरान गांव के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि बदमाशों ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मनीष व्यास के हाथ में लगी, जबकि दूसरी गोली जसपाल रावत की जांघ को छूते हुए निकल गई। दोनों घायल होकर जमीन पर गिर पड़े, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
1 आरोपी को दबोचा, 2 जंगल में भाग गए
फायरिंग के बाद ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि उसके दो साथी जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही ऋषिकेश पुलिस मौके पर पहुंची और फरार बदमाशों की तलाश में आसपास के क्षेत्रों में सघन कांबिंग अभियान चलाया, लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका।
खतरे से बाहर हैं घायल, नशे में थे आऱोपी
घटना में घायल दोनों युवकों को तत्काल एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों ने दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई है। ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नशे की हालत में है और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। घटनास्थल से बरामद बाइक बिहार नंबर की है। मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
फरार आरोपी की धरपकड़ जारी
फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस घटना के पीछे की पूरी साजिश, आरोपियों की पहचान और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग की वारदात ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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