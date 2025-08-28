STF taking action against notorious valmiki gang in dehradun two arrested उत्तराखंड के हरिद्वार में कुख्यात वाल्मीकि गैंग पर STF की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
उत्तराखंड के हरिद्वार में कुख्यात वाल्मीकि गैंग पर STF की बड़ी कार्रवाई, 2 गिरफ्तार

उत्तराखंड में संगठित अपराधियों और कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ एसटीएफ ने फिर सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार में सक्रिय प्रवीण वाल्मीकि गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई में गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। 

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/ देहरादूनThu, 28 Aug 2025 03:19 PM
उत्तराखंड में संगठित अपराधियों और कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ एसटीएफ ने फिर सख्त कार्रवाई की है। हरिद्वार में सक्रिय प्रवीण वाल्मीकि गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। इस कार्रवाई में गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ थाना गंगनहर में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एसटीएफ के एसएसपी नवनीत भुल्लर ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से गोपनीय सूचनाएं और अज्ञात व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र मिल रहे थे। इनमें बताया गया कि प्रवीण वाल्मीकि, जो पहले कुख्यात सुनील राठी गैंग का हिस्सा रह चुका है, हरिद्वार में कई गंभीर अपराधों जैसे हत्या, रंगदारी और अवैध संपत्ति कब्जाने में शामिल है।

वर्तमान में सितारगंज जेल में बंद प्रवीण अपने गुर्गों के जरिए हरिद्वार में पार्किंग ठेकों और लोगों की बेशकीमती जमीनों को धमकाकर अवैध रूप से हड़प रहा है। इस गैंग ने अब तक कई हत्याएं और आपराधिक गतिविधियां अंजाम दी हैं। अपर पुलिस अधीक्षक स्वपन किशोर सिंह और पुलिस उपाधीक्षक आरबी चमोला की टीम ने सूचनाओं की जांच शुरू की।

जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर 27 अगस्त को निरीक्षक एनके भट्ट के नेतृत्व में थाना गंगनहर में प्रवीण वाल्मीकि, उसके भतीजे मनीष बॉलर, पंकज अष्टवाल सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 और बीएनएस की धारा 111, 251, 352 के तहत मामला दर्ज किया गया। 27 अगस्त की देर रात एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार के गंगनहर क्षेत्र से मनीष बॉलर और पंकज अष्टवाल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों सुनेहरा, थाना गंगनहर, हरिद्वार के निवासी हैं।

संपत्ति हड़पने का जाल

एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि प्रवीण वाल्मीकि गैंग ने रुड़की के ग्राम सुनेहरा में श्याम बिहारी की करोड़ों रुपये की संपत्ति को हड़पने की साजिश रची। 2014 में श्याम बिहारी की मौत के बाद उनकी संपत्ति की देखभाल उनके छोटे भाई कृष्ण गोपाल कर रहे थे। 2018 में गैंग ने कृष्ण गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी।

इसके बाद श्याम बिहारी की पत्नी रेखा ने संपत्ति की देखभाल शुरू की। प्रवीण वाल्मीकि ने उसे धमकाकर संपत्ति अपने नाम करने का दबाव बनाया। रेखा के मना करने पर 2019 में उनके भाई सुभाष पर गोली चलवाई गई, जिसके बाद परिवार डर के मारे रुड़की छोड़कर अज्ञात स्थान पर चला गया।

इसके बाद गैंग ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर रेखा और कृष्ण गोपाल की पत्नी स्नेहलता के नाम से फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और संपत्ति को बेच दिया। इस काम में मनीष बॉलर और पंकज अष्टवाल ने मुख्य भूमिका निभाई।

हरिद्वार जेल में साजिश

वर्ष 2022 में प्रवीण वाल्मीकि और सुनील राठी हरिद्वार जेल में बंद थे। उसी दौरान जेल में बंद संदीप कुमार (एरोन) की कनखल क्षेत्र में 3.5 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कब्जे का विवाद चल रहा था। प्रवीण ने अपने भतीजे मनीष बॉलर और संजय चांदना को इस संपत्ति को हड़पने का निर्देश दिया। जनवरी 2023 में एरोन के जेल से छूटने के बाद गैंग ने बिना कोई भुगतान किए संपत्ति का फर्जी एग्रीमेंट अपने नाम कर लिया। हालांकि, बाद में सुनील राठी के दबाव में यह एग्रीमेंट रद्द करवाया गया।

अभी जांच जारी

एसटीएफ ने बताया कि पूछताछ में फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले अन्य सदस्यों की जानकारी मिली है। उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही प्रवीण वाल्मीकि गैंग के अन्य अवैध संपत्ति हड़पने के मामलों की जांच भी की जा रही है।

Uttarakhand

