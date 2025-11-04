Hindustan Hindi News
Stepmother Killed 4 Year Old child in dehradun Pretended to Be Kind Before Husband
पति के सामने अच्छेपन का नाटक, नफरत में डूबी सौतेली मां ने ले ली 4 साल के बच्चे की जान

पति के सामने अच्छेपन का नाटक, नफरत में डूबी सौतेली मां ने ले ली 4 साल के बच्चे की जान

संक्षेप: देहरादून में सौतेली मां नफरत में इस कदर डूब गई कि उसने चार साल के मासूम की जान ले ली। वह पति के सामने अच्छेपन का नाटक करती थी, लेकिन उसके जाते ही बच्चे को मारा-पीटा करती थी। सिर पर ज्यादा गंभीर चोट लगने से बच्चे की ब्रेन हैमरेज से मौत हुई।

Tue, 4 Nov 2025 09:01 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सनसनीखेज हत्याकांड हुआ है। सौतेली मां नफरत में इतना डूब गई कि उसने चार साल के मासूम बच्चे की जान ले ली। डोईवाला में सौतेली मां ने चार साल के बच्चे को गुस्से में धक्का देकर मार डाला। सिर पर गंभीर चोट लगने से उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। अब पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

कोतवाली पुलिस के मुताबिक, बीती 27 अक्तूबर को डोईवाला के बुल्लावाला में चार साल के विवान को घायल अवस्था में परिजनों ने जौलीग्रांट अस्पताल में भर्ती करवाया था। सिर पर गंभीर चोट की वजह से चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब विवान के पिता राहुल कुमार ड्यूटी पर थे। उनको पत्नी प्रिया ने विवान के घायल होने की सूचना दी थी। पर, यह मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस ने विवान का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में सिर पर चोट से ब्रेन हेमरेज की पुष्टि हुई।

इसके बाद राहुल ने दो नवंबर को पत्नी प्रिया के खिलाफ तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे बुल्लावाला से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी प्रिया ने बताया कि गुस्से में आकर उसने विवान को धक्का दिया, जिससे उसका सिर फर्श पर जा लगा। जबकि, इससे पहले प्रिया विवान के शौचालय में गिरने का दावा कर रही थी। पुलिस के अनुसार, प्रिया निवासी आंबेडकर कॉलोनी बड़ोवाला देहरादून को अब कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।

बड़ोवाला निवासी प्रिया से 2022 में की थी शादी

राहुल कुमार की पहली पत्नी अन्नू थी, जिससे उनका विवाह वर्ष 2021 में हुआ था। शादी के बाद विवान पैदा हुआ, लेकिन अन्नू ने कैंसर की वजह से साल 2022 में दम तोड़ दिया। बच्चे की देखभाल के लिए राहुल ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। 2022 में उसने आंबेडकर कॉलोनी बड़ोवाला देहरादून की प्रिया से विवाह किया। शुरुआत में कुछ दिनों तक सब-कुछ ठीकठाक रहा। लेकिन, बाद में चार साल के विवान के प्रति प्रिया का व्यवहार बदल गया था।

बच्चे के साथ क्रूर व्यवहार करती थी प्रिया

विवान के साथ सौतेली मां क्रूर व्यवहार करती थी। यह बात पति राहुल कुमार ने डोईवाला कोतवाली पुलिस को बताई। उन्होंने बताया कि छोटी-छोटी बातों पर वह बेटे से मारपीट करती थी, जिसके चलते उसे संदेह था कि प्रिया की वजह से बेटे की जान गई होगी। मासूम को मौत के घाट उतारे जाने से पिता राहुल सदमे में हैं। उधर, इस घटना के बाद आसपास के लोग भी हैरानी जता रहे थे।

