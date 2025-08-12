सौतेला नाना नातिन से करता रहा दुष्कर्म, प्रेग्नेंट हो गई लड़की; पुलिस ने किया गिरफ्तार

65 वर्षीय एक सौतेले नाना द्वारा नाबालिग नातिन से लगातार दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। किशोरी ने एक पुत्री को जन्म दिया, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने रविवार को पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके बड़े भाई की पत्नी अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। पांच वर्ष पहले उसके भाई ने जसपुर के एक मोहल्ला निवासी युवती से दूसरी शादी कर ली और जसपुर में ही किराए के मकान में रहने लगा। उसकी 15 वर्षीय बेटी उसके साथ रहती थी। सौतेली नानी की तबीयत खराब रहने के कारण उसका सौतेला नाना किशोरी को अपने घर ले गया। आरोप है कि उसने डरा-धमकाकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाए। बीती 9 अगस्त को किशोरी ने अपने परिजनों को आपबीती बताई। प्रभारी कोतवाल जावेद मलिक ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।