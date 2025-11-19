Hindustan Hindi News
उत्तराखंड में अब एसएसएसी परीक्षा में नकल का खुलासा, UKSSSC लीक कांड की सीबीआई कर रही जांच

उत्तराखंड में अब एसएसएसी परीक्षा में नकल का खुलासा, UKSSSC लीक कांड की सीबीआई कर रही जांच

संक्षेप: उत्तराखंड में अब एसएसएसी परीक्षा के दौरान नकल का खुलासा हुआ है। इस मामले में एक अभ्यर्थी पकड़ा गया है। पूछताछ में पता चला है कि परीक्षा केंद्र में सपोर्टिंग स्टाफ ने ही उसे ब्लूटुथ डिवाइस दिया था।

Wed, 19 Nov 2025 07:25 AMGaurav Kala देहरादून
केंद्र के कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टियर-1 परीक्षा में हाईटेक नकल के मामले का खुलासा हुआ है। मंगलवार सुबह देहरादून शहर में एमकेपी इंटर कॉलेज परिसर स्थित महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र में एक अभ्यर्थी को कान में छिपाकर लाई गई माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

अपर पुलिस अधीक्षक सिटी कुश मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार अभ्यर्थी की पहचान दीपक पुत्र विजेंद्र निवासी सांपला, रोहतक (हरियाणा) के रूप में हुई है। पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, वे परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। दीपक परीक्षा शुरू होने से पहले सामान्य चेकिंग पास करके कक्ष में बैठ गया था। परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद उसने वॉशरूम के बहाने बाहर गया। लौटते समय दोबारा उसकी तलाशी ली गई तो उसके दाहिने कान से अत्याधुनिक माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस मिला।

परीक्षा केंद्र में स्टाफ की मिली-भगत

चौंकाने वाली बात यह कि यह डिवाइस उसे परीक्षा केंद्र के अंदर ही सपोर्टिंग स्टाफ में कार्यरत लकी सिंह ने उपलब्ध कराई थी। बाहर बैठा उसका साथी जैश प्रश्न देखकर ब्लूटूथ से उत्तर बताने वाला था। एएसपी सिटी कुश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम-2024 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। लकी सिंह और जैश की धरपकड़ के लिए टीमें गठित की गई हैं।

सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

परीक्षा केंद्र में ब्लूटूथ पकड़े जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारों के अनुसार अभ्यर्थी और कर्मचारी के बीच साठगांठ का खुलासा होने के बाद यह एक संगठित गिरोह से जुड़ा मामला लग रहा है। इसमें परीक्षा केंद्र के कुछ और कर्मी भी शामिल हो सकते हैं।

यूकेएसएसएससी लीक कांड की सीबीआई कर रही जांच

उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण मामले की सीबीआई जांच चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से हाल ही में परीक्षा आयोजित कराई गई थी जिसमें सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं मंगलवार को आयोजित एसएससी की इस परीक्षा में देशभर से लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस घटना के बाद उत्तराखंड में चल रहे सभी केंद्रों पर जांच सख्त कर दी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक सिटी कुश मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर स्थानीय पुलिस को नहीं बुलाया गया था। केंद्र और परीक्षा एजेंसी की सुरक्षा थी।

सुबह साढ़े आठ बजे शुरू हुई थी एंट्री

दून में सुबह 10 बजे से होने वाली एसएससी की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की एंट्री सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू हो गई थी। गिरफ्तार आरोपी भी एंट्री खुलने के कुछ ही मिनट बाद परीक्षा केंद्र के भीतर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने परीक्षा ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी से संपर्क साधा। जांच में सामने आया कि उसी कर्मचारी ने थोड़ी देर बाद आरोपी को डिवाइस उपलब्ध करा दी थी।

