Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण श्रीनगर में उतारा गया

Mar 08, 2026 03:12 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह के हेलिकॉप्टर रविवार को श्रीनगर में इमरजेसी लैंडिंग करवानी पड़ी। राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और सभी सुरक्षित हैं।

उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलिकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण श्रीनगर में उतारा गया

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह के हेलिकॉप्टर की रविवार को श्रीनगर में इमरजेसी लैंडिंग करवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उनके हेलिकॉप्टर को उतारा गया है।

राहत की बात यह है कि इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और सभी सुरक्षित हैं। यह हेलिकॉप्टर उत्तराखंड सरकार का है। गवर्नर इसके बाद हैलीपैड से पुलिस गेस्ट हाउस रवाना हो गए। वे बजट सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण जा रहे थे।

संभावित खतरे को देखते हुए

बताया जा रहा है कि उड़ान के दौरान ही पायलट ने अचानक तकनीकी खराबी देखी तो ऐसे में सावधानी बरतते हुए हेलिकॉप्टर को सुरक्षित उतार लिया गया ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। लैंडिंग की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और मौके पर आनन-फानन में प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई।

पुलिस गेस्ट हाउस ले जाया गया

पौड़ी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल के हेलिकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। एहतियात के तौर पर हेलिकॉप्टर को जीवाइके हेलीपैड पर उतारा गया, जिसके बाद राज्यपाल को श्रीनगर के पुलिस गेस्ट हाउस ले जाया गया।

ये भी पढ़ें:UK को 1,129 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, शाह ने 17 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड: दिव्यांग कोटे से भर्ती 234 लेक्चरर्स की होगी मेडिकल जांच, क्या आरोप?
ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, यहां होगी बारिश और बर्फबारी

जरूरी कार्रवाई कर रहा प्रशासन

पौड़ी गढ़वाल के सर्किल ऑफिसर (CO) अनुज कुमार ने बताया कि 'राज्यपाल के हेलिकॉप्टर की जीवीके हेलीपैड पर लैंडिंग कराई गई है। प्रशासन इस संबंध में जरूरी कार्रवाई कर रहा है। वह फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित स्थान पर हैं।'

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।