मौत को छूकर निकला ऑपरेटर! वॉटर बोट की जबरदस्त टक्कर, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी; रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

मौत को छूकर निकला ऑपरेटर! वॉटर बोट की जबरदस्त टक्कर, एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी; रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो
राहत की बात ये है कि टक्कर के वक्त दोनों बोट में सिर्फ ऑपरेटर ही मौजूद थे। जरा सोचिए अगर दोनों बोट में श्रद्धालु होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक वीडियो बीते रविवार का बताया जा रहा है, जब बोट फरासू से मंदिर के पास थी, वहां एक अन्य बोट आई और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई।
उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के श्रीनगर स्थित मशहूर धारी देवी मंदिर स्थित नदी में दो मोटर बोट के टकराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा है और बोट में सवार दोनों ऑपरेटर सुरक्षित हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बोट पलट भी सकती थी और जानमाल की हानि हो सकती थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सबकुछ कितना अचानक हुआ कि दोनों में से किसी भी ऑपरेटर को संभलने तक का मौका नहीं मिल सका।
एक बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ गई
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बोट दूसरी बोट के ऊपर चढ़ गई और फिर आगे निकल गई। वहीं बोट चालक ने टक्कर के दौरान ही फुर्ती दिखाते हुए आनन-फानन में पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि ऑपरेटर तैरकर सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहा।
पानी में ही गोल-गोल घूमती रही
बोट की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि काफी देर तक वह पानी में ही गोल-गोल घूमती रही। जरा सोचिए अगर बोट में श्रद्धालु होते और उन्हें तैरना नहीं आता तो वे अपनी जान कैसे बचा पाते। वहीं नदी किनारे खड़े लोगों को ये किसी फिल्मी सीन के स्टंट जैसा लग रहा था औरो उनकी सांसें ही थम गईं। इधर, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम श्रीनगर से तय मानकों के अनुसार ही मंदिर परिसर के आसपास बोट चलाने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से मामले की जांच कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
