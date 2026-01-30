श्रीनगर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भिड़ंत, कोतवाली में बवाल के बाद पुलिस का लाठीचार्ज

संक्षेप: श्रीनगर में कार ओवरटेक को लेकर दिल्ली के पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच हुई मारपीट के बाद कोतवाली में जमकर हंगामा हुआ, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए।

श्रीनगर में एक विवाद के बाद हिरासत में लिए गए पर्यटकों से कोतवाली परिसर में मारपीट की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लोग पर्यटकों को पुलिस जीप से जबरन खींचने की कोशिश कर रहे थे।

बद्रीनाथ हाईवे पर गुरुवार को दिल्ली से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच कार ओवरटेक करने को लेकर विवाद हो गया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद पुलिस दिल्ली के पर्यटकों को सरकारी जीप में बैठाकर कोतवाली ले आई। इस बीच वहां स्थानीय लोग की भीड़ भी जमा हो गई। लोगों ने पुलिस पर आरोपियों को सौंपने का दबाव बनाया और जीप से पर्यटकों को जबरन बाहर खींचने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। हालात बेकाबू होते देख कोतवाल कुलदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठीचार्ज कर भीड़ को कोतवाली परिसर से खदेड़ दिया। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद ही मामला शांत हुआ। पुलिस ने मामले में सात पर्यटकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

श्रीनगर में पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को दौड़ाया फरासू के पास वाहन को ओवरटेक करने के मामले में स्थानीय युवाओं और पर्यटकों में विवाद हो गया। देखते ही देखते यह विवाद मारपीट तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पर्यटकों को पकड़ा तो भीड़ उन्हें पुलिस के वाहन से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने समझाने की कोशिश की लेकिन लोग नहीं माने और पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। इस मामले में छह दिल्ली और एक देहरादून निवासी पर्यटक पर मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को दिल्ल निवासी पर्यटकों द्वारा गलत दिशा में स्थानीय युवाओं को ओवरटेक किया गया। स्कूटी सवार स्थानीय युवाओं ने इसका विरोध किया, जिस पर पर्यटकों और युवाओं के बीच कहासुनी हो गई। बात कहासुनि तक नहीं रुकी, थोड़ी देर में बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक उनमें मारपीट भी हो गई। मारपीट की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं, घटना के बाद मामला श्रीनगर कोतवाली पहुंचा था।