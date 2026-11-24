श्रीनगर में साइंस सिटी, देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू होगी; CM धामी के बड़े ऐलान
सीएम पुष्कर धामी ने श्रीनगर गढ़वाल में बैंकुंठ चतुर्दशी का उद्घाटन करते हुए कई बड़े ऐलान किए। इसमें श्रीनगर गढ़वाल में साइंस सिटी और देहरादून के लिए हेली सेवा शामिल हैं।
श्रीनगर गढ़वाल में प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक बैकुंठ चतुर्दशी एवं विकास प्रदर्शनी मेले का सोमवार को रंगारंग आगाज हुआ। मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि श्रीनगर में साइंस सिंटी बनाई जाएगी और देहरादून के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामोत्थान परियोजना के तहत लगाए गए स्टालों का अवलोकन कर स्थानीय उत्पादों और महिला स्वयं सहायता समूहों के कार्यों की जानकारी ली। पहाड़ की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ाव प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सिलबट्टे पर नमक भी पीसा।
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कहा कि इस पावन धरा पर पहुंचना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अलकनंदा के तट पर बसी श्रीनगर नगरी का धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक इतिहास गौरवशाली रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विवि ने इस नगर को देशभर में विशिष्ट पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास और विरासत के संरक्षण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लोकसंस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है।
आधुनिक घाटों का निर्माण किया जाएगा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि श्रीनगर में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट) के माध्यम से साइंस सिटी विकसित की जाएगी। इसके साथ ही विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग में आधुनिक घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। धारी देवी मंदिर के समीप भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक घाट विकसित किया जाएगा। कहा कि धारी देवी मंदिर के समीप भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक घाट विकसित होगा।
नौ करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण
सीएम ने बताया कि निगम क्षेत्र में नौ करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया गया है। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है।
कमलेश्वर मंदिर में सीएम धामी ने की पूजा-अर्चना
मेले के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मंदिर में महंत श्री 108 आशुतोष पुरी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। मुख्यमंत्री ने मंदिर में माथा टेककर आशीर्वाद लिया।
आंगनबाड़ी-आशा वर्कर का मानदेय बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक दिसंबर से वृद्धि की जाएगी। उन्होंने बताया कि कहा कि बैणी भुली योजना के लाभार्थियों को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। सरकार मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कमलेश्वर महादेव से संबंधित डाक आवरण का विमोचन भी किया। मौके पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, महापौर आरती भंडारी, जिपं अध्यक्ष पौड़ी रचना बुटोला, जिपं अध्यक्ष रुद्रप्रयाग पूनम कठैत, डीएम पौड़ी, एसएसपी, सीडीओ अशोक जोशी मौजूद रहे।
बेस में 25 करोड़ से बना क्रिटिकल केयर ब्लॉक
श्रीनगर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेस अस्पताल श्रीनगर में 25 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण किया गया है। इससे क्षेत्र के मरीजों को गंभीर बीमारियों के उपचार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
हेली सेवा की तैयारी
श्रीनगर से देहरादून के लिए जल्द हेली सेवा शुरू की जाएगी। इससे पर्यटन के साथ आपातकालीन सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर नगर निगम के नए कार्यालय भवन के निर्माण को स्वीकृति देने और बैकुंठ चतुर्दशी मेले के आयोजन के लिए सरकारी सहयोग देने की भी घोषणा की।
खड़े दीये अनुष्ठान में 145 दंपति हुए शामिल
बैकुण्ठ चतुर्दशी पर्व पर संतान प्राप्ति के लिए सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में 145 दंपती खड़ा दीए अनुष्ठान में शामिल हुए।परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए शहर और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु कमलेश्वर मंदिर में पहुंचे। श्रद्धालु मंदिर में दीप प्रज्वलन करने के लिए सुबह से ही लंबी कतार में खडे दिखे। श्रद्धालु यहां पूरे वर्ष भर के लिए 365 बत्तियां प्रज्वलित कर सुख शांति की कामना करते हैं।
सोमवार को गोधूलि बेला से अनुष्ठान शुरू हुआ। अनुष्ठान के लिए 208 से अधिक दंपतियों ने पंजीकरण करवाया था। गत वर्ष 190 से अधिक दंपती अनुष्ठान में शामिल हुए। रविवार शाम गोधुलि वेला साढ़े पांच बजे कमलेश्वर मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने दीपक जलाकर खड़ा दीया अनुष्ठान का शुभारंभ किया। महिलाओं के कमर में एक कपड़े में जुड़वा नींबू, श्रीफल, पंचमेवा एवं चावल की पोटली बांधी गई। तत्पश्चात महंत ने सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना की। दंपति रातभर हाथ में जलते दीपक लेकर भगवान भगवान शिव की पूजा करेंगे। मंगलवार सुबह स्नान के बाद महंत दंपतियों को आशीर्वाद देकर पूजा संपन्न करेंगे। ऐसा विश्वास है कि खड़ा दीया अनुष्ठान करने से संतान प्राप्ति होती है। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, पूना, आंध्र एंव विदेश से यहां दंपति पहुंचे हैं। मंदिर में कमलेश्वर महादेव के दर्शन करने वाले और बाती चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की लगभग डेढ़ सौ मीटर लंबी कतार लग गई। इसके साथ ही बैकुंठ चतुर्दशी के पर्व पर कमलेश्वर मंदिर में रुई की 365 बाती चढ़ाने का मेला शुरू हो गया।
यह है मान्यता
पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, देवता दानवों से पराजित हो गए। तब वह भगवान विष्णु की शरण में गए। दानवों पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु यहां भगवान शिव की तपस्या करने आए। पूजा के दौरान वह शिव सहस्रनाम के अनुसार शिवजी के नाम का उच्चारण कर सहस्र (एक हजार) कमलों को एक-एक करके शिवलिंग पर चढ़ाने लगे।विष्णु की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक कमल पुष्प छिपा लिया। एक कमल पुष्प कम होने से यज्ञ में कोई बाधा न पड़े, इसके लिए भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर अर्पित करने का संकल्प लिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को अमोघ सुदर्शन चक्र दिया। जिससे उन्होंने राक्षसों का विनाश किया।सहस्र कमल चढ़ाने की वजह से इस मंदिर को कमलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाने लगा। इस पूजा को एक निसंतान ऋषि दंपती देख रहे थे। मां पर्वती के अनुरोध पर शिव ने उन्हे संतान प्राप्ति का वर दिया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन