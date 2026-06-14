2 साल में टूटा जन्म-जन्म का बंधन, स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत की शहादत ने छीन लीं दो परिवारों की खुशियां
असम में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच वायुसेनाकर्मी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में देहरादून के 32 साल के स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह भी शामिल थे। प्रशांत की दो साल पहले ही शादी हुई थी। उनकी शहादत ने दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई। वह 6 साल पहले वायुसेना में शामिल हुए थे।
असम में वायुसेना के विमान दुर्घटना में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह की शहादत ने न सिर्फ देश से एक सैनिक को छीना, बल्कि एक परिवार से उसका इकलौता सहारा भी छीन लिया। प्रशांत सिंह छह साल पहले वायुसेना में भर्ती हुए थे। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह के पिता उमेश सिंह सीआरपीएफ से डिप्टी कमांडेंट पद से सेवानिवृत्त हैं।
कुछ वर्ष पूर्व ही उनका परिवार राजारोड स्थित अपने नए घर में आया था। इससे पहले वे जमनपुर में रहते थे। महज दो साल पहले प्रशांत की शादी ऐश्वर्या से हुई थी। घर में हंसी-खुशी का माहौल था, पर शनिवार को आई शहादत की खबर ने पूरे परिवार को गहरे दुख में डुबो दिया। अब उस घर में सिर्फ यादें हैं-उनकी हंसी की, उनकी बातों की व उन अधूरे सपनों की, जो अब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। उनकी शहादत ने ऐश्वर्या के घरवालों की भी खुशियां छीन लीं।
घर में छाया मातम
शनिवार को जैसे ही बेटे की शहादत की मनहूस खबर घर पहुंची, माता-पिता सदमे में डूब गए। ऐश्वर्या असम में वकील हैं और वर्तमान में प्रशांत के साथ असम में रह रहीं थीं। हादसे में प्रशांत की शहादत की सूचना मिलने के कुछ ही देर में उमेश सिंह पत्नी बृजेश के साथ असम रवाना हो गए। प्रशांत की एक बड़ी बहन देवी भी हैं। उनकी शादी हो चुकी है। वह लखनऊ में रहती हैं। इकलौते भाई की शहादत की खबर से उनका भी रो-रोकर बुरा हाल है। देवी के पति भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं।
सेलाकुई में ही शिक्षा
प्रशांत की प्रारंभिक शिक्षा सेलाकुई में ही हुई। बचपन से ही वे अनुशासित, मेहनती और देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत थे। परिवार के करीबी बताते हैं कि जब से प्रशांत वायुसेना में भर्ती हुए थे, तब से पूरे परिवार और रिश्तेदारों के लिए वह गर्व और खुशी का सबसे बड़ा कारण थे। कम समय में स्क्वाड्रन लीडर बनना उनकी मेहनत और लगन का प्रमाण था।
बचपन से था देश सेवा का सपना
स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते थे, जहां देश सेवा की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके पिता सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट के पद पर कार्यरत रहे हैं। उनकी माता बृजेश सिंह गृहिणी हैं। उनकी बड़ी बहन देवी के पति भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं।
बागपत के कंडेरा में भी पसरा शोक
स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह तोमर की शहादत से बागपत के कंडेरा गांव में शोक व्याप्त हो गया। प्रशांत मूल रूप से कंडेरा गांव के ही रहने वाले थे। यहां रहने वाले उनके ताऊ प्रमोद तोमर ने बताया कि शनिवार दोपहर बाद घटना की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद परिवार के सदस्य दून रवाना हो गए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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