हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला; मौके पर मौत

हरिद्वार में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला; मौके पर मौत

हरिद्वार में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। दो बाइक सवार आपस में टकराए। एक बाइक पर सवार दो युवक सड़क गिरे, तभी तेज रफ्तार डंपर दोनों के ऊपर से गुजर गया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

Thu, 27 Nov 2025 09:09 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार
हरिद्वार में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। कनखल थाना क्षेत्र के गांव ज्यापोता में लक्सर-हरिद्वार मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा होने से पहले दो बाइक आपस में टकराई और सड़क पर गिर गए। उसी समय डंपर उस बाइक पर बैठे युवकों के ऊपर से गुजर गया।

सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को जिला अस्पताल भेज दिया। डंपर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हादसे की पूरी घटना की जांच पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है।

जगजीतपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक ने बताया कि मृतकों की पहचान और परिवारों तक जानकारी पहुंचाने का काम जारी है।

