पार्टी करके लौट रहे डॉक्टर की तेज रफ्तार बाइक फॉर्च्यूनर से भिड़ी, मौके पर दर्दनाक मौत

रात करीब डेढ़ बजे डॉक्टर केतन और उनके साथी बाइकों से लौट रहे थे। अचानक उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही कार से टकरा गई। इससे कार का पिछला टायर फट गया और केतन 20 मीटर दूर सड़क पर जा गिरे।

देर रात पार्टी से लौट रहे डॉक्टर की बाइक आगे जा रही कार से टकरा गई। चकराता रोड पर एफआरआई गेट के पास रविवार रात हुए हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई। वे ग्राफिक एरा अस्पताल में नौकरी कर रहे थे और हिमाचल के रहने वाले थे।

धूलकोट स्थित अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के 27 वर्षीय जूनियर डॉक्टर केतन चौधरी कुछ दोस्तों के साथ शहर में एक पार्टी में शामिल होने आए थे। रविवार रात करीब डेढ़ बजे वे और उनके साथी बाइकों से लौट रहे थे। बल्लूपुर चौक पार करते ही केतन चौधरी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और वे अन्य साथियों से आगे निकल गए।

केतन एफआरआई गेट के पास पहुंचे तो उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का पिछला टायर फट गया। डॉक्टर बाइक से उछले और कार से टकराए और करीब बीस फीट दूर सड़क की दूसरी ओर जा गिरे। कुछ देर में केतन के अन्य साथी भी मौके पर पहुंचे।