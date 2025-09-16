Speeding Doctor Returning from Party Dies in Fortuner Crash पार्टी करके लौट रहे डॉक्टर की तेज रफ्तार बाइक फॉर्च्यूनर से भिड़ी, मौके पर दर्दनाक मौत, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Speeding Doctor Returning from Party Dies in Fortuner Crash

पार्टी करके लौट रहे डॉक्टर की तेज रफ्तार बाइक फॉर्च्यूनर से भिड़ी, मौके पर दर्दनाक मौत

रात करीब डेढ़ बजे डॉक्टर केतन और उनके साथी बाइकों से लौट रहे थे। अचानक उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही कार से टकरा गई। इससे कार का पिछला टायर फट गया और केतन 20 मीटर दूर सड़क पर जा गिरे।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:22 AM
share Share
Follow Us on
पार्टी करके लौट रहे डॉक्टर की तेज रफ्तार बाइक फॉर्च्यूनर से भिड़ी, मौके पर दर्दनाक मौत

देर रात पार्टी से लौट रहे डॉक्टर की बाइक आगे जा रही कार से टकरा गई। चकराता रोड पर एफआरआई गेट के पास रविवार रात हुए हादसे में डॉक्टर की मौत हो गई। वे ग्राफिक एरा अस्पताल में नौकरी कर रहे थे और हिमाचल के रहने वाले थे।

धूलकोट स्थित अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के 27 वर्षीय जूनियर डॉक्टर केतन चौधरी कुछ दोस्तों के साथ शहर में एक पार्टी में शामिल होने आए थे। रविवार रात करीब डेढ़ बजे वे और उनके साथी बाइकों से लौट रहे थे। बल्लूपुर चौक पार करते ही केतन चौधरी ने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और वे अन्य साथियों से आगे निकल गए।

ये भी पढ़ें:उधारी में डूबे MP का युवक मां संग पहुंचा ऋषिकेश, दोनों ने गंगा में लगा ली छलांग

केतन एफआरआई गेट के पास पहुंचे तो उनकी तेज रफ्तार बाइक आगे चल रही फॉर्च्यूनर कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार का पिछला टायर फट गया। डॉक्टर बाइक से उछले और कार से टकराए और करीब बीस फीट दूर सड़क की दूसरी ओर जा गिरे। कुछ देर में केतन के अन्य साथी भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए रात 1.37 बजे कैंट कोतवाली पुलिस को इस हादसे की सूचना मिली। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल डॉक्टर केतन को कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर कैंट केसी भट्ट ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। केतन हिमाचल में कांगड़ा जिले के रहने वाले थे।

Uttarakhand News Road Accident News Dehradun

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।