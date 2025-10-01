Post office News: स्पीड पोस्ट के लिए अब ज्यादा चुकानी होगी रकम, डाकघरों ने आज से बढ़ाए दाम

Post office News: भारतीय डाकघरों ने आज 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट के दाम बढ़ा दिए हैं। देहरादून से दिल्ली स्पीड पोस्ट के लिए कम से कम 47 रुपए देने होंगे। वजन के स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं।

Post office News: एक अक्टूबर 2025 से डाकघरों में स्पीड पोस्ट भेजना महंगा हो जाएगा। डाक विभाग ने इसके शुल्क में बदलाव कर दिया है। देहरादून से दिल्ली भेजी जाने वाली स्पीड पोस्ट के लिए अब ग्राहकों को कम से कम 47 रुपये चुकाने होंगे। विभाग का कहना है कि यह बदलाव देशभर में लागू होगा।

डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट के वजन स्लैब में भी संशोधन किया है। निदेशक-डाक सेवाएं अनुसूया प्रसाद चमोला ने बताया कि ग्राहकों की बदलती जरूरतों और आधुनिक सेवाओं की मांग को देखते हुए स्पीड पोस्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके तहत शुल्क का ढांचा भी नए सिरे से तय किया गया है।

स्पीड पोस्ट का नया स्लैब यदि स्पीड पोस्ट का वजन 50 ग्राम तक है, लोकल में 19 और बाहर के लिए अब 47 रुपये शुल्क होगा। 51 से 250 ग्राम वजन तक शुल्क लोकल में 24 रुपये, 200 किमी तक 59 रुपये, 201 से 500 किमी तक 63 रुपये चार्ज है।