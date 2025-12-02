Hindustan Hindi News
संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए बनेगा स्पेशल आयोग, उत्तराखंड CM का बड़ा आदेश

संक्षेप:

उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कराए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत के आधार पर ही मानव सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए उच्चस्तरीय आयोग का गठन होगा।

Tue, 2 Dec 2025 11:24 AM
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के उत्थान-विकास के लिए उच्चस्तरीय आयोग बनाने की घोषणा की है। सीएम धामी सोमवार को संस्कृत अकादमी में दो दिनी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के समापन समारोह का संबोधित कर रहे थे। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा कराए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत के आधार पर ही मानव सभ्यताओं का विकास संभव हुआ। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाओं की जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से ही जुड़ी हुई हैं।

सीएम ने कहा कि सनातन संस्कृति के इतिहास और वैदिक काल को देखें तो समस्त वेद, पुराण व उपनिषदों की रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत भाषा अनादि-अनंत है। सम्मेलन में सीएम ने अर्द्धकुंभ-2027 पर प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हम अर्द्धकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आह्वान किया कि सनातन संस्कृति के इस आयोजन से सभी को जुड़ना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए एसआईआर का विरोध कर रहे राजनीतिक दलाें को आड़े हाथ लिया। सीएम ने कहा कि कुछ दल सिर्फ विरोध करने की मानसिकता के चलते देश में अच्छे और सार्थक प्रयासों का भी विरोध करते हैं।

कृषकों ने सीएम को दी ‘किसान पुत्र’ की उपाधि

हरिद्वार। हरिद्वार में सोमवार को किसानों ने गुरुकुल कांगड़ी विवि के हेलीपैड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में गन्ना मूल्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाने को लेकर काश्तकारों ने सीएम को ‘किसान पुत्र’ की उपाधि से सम्मानित किया। सीएम ने आभार जताते हुए कहा कि किसानों से जुड़े सरकारी कार्यों-योजनाओं में कहीं कमी है तो उसे दूर करेंगे।

