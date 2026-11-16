अंतरिक्ष का कचरा बन रहा सैटेलाइट के लिए खतरा, एरीज रखेगा नजर; ISRO भी साथ
नैनीताल से एरीज इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष में निष्क्रिय उपग्रहों, रॉकेट के अवशेषों और अन्य कृत्रिम वस्तुओं की निगरानी करेगा। दूरबीन के जरिये ऑप्टिकल निगरानी की जाएगी।
नवीन पालीवाल, नैनीताल
अंतरिक्ष में तैर रहा कुछ सेंटीमीटर का टुकड़ा भी करोड़ों रुपये के उपग्रह के लिए काल बन सकता है। तेज रफ्तार से चक्कर लगा रहे ये टुकड़े कब किस सक्रिय उपग्रह से टकरा जाएं, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ते इस खतरे पर अब नैनीताल से नजर रखी जाएगी।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष में निष्क्रिय उपग्रहों, रॉकेट के अवशेषों और अन्य कृत्रिम वस्तुओं की निगरानी करेगा। इसके लिए मनोरा पीक स्थित संस्थान की पुरानी बेकर-नन श्मिट दूरबीन को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है।
दूरबीन के जरिए ऑप्टिकल निगरानी
दूरबीन के जरिये अंतरिक्ष में मौजूद कृत्रिम वस्तुओं की ऑप्टिकल निगरानी की जाएगी। इससे मिलने वाली तस्वीरों और आंकड़ों के विश्लेषण से मलबे की सटीक स्थिति, गति और कक्षा का पता लगाया जा सकेगा। इससे यह आकलन करने में भी मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में मौजूद कौन सी वस्तु सक्रिय उपग्रहों के लिए टकराव का खतरा पैदा कर सकती है। यह पहल इसरो के नेत्र (नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस) कार्यक्रम का हिस्सा है। इससे देश की अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता और निगरानी क्षमता को मजबूती मिलेगी।
चार वर्षों में मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य
भारत ने वर्ष 2030 तक सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष अभियानों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत मिशन पूरा होने के बाद उपग्रहों और रॉकेट के हिस्सों के सुरक्षित निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। हैदराबाद की निजी कंपनी कॉसमोसर्व स्पेस मलबा हटाने और उपग्रहों की मरम्मत से जुड़ी तकनीक विकसित कर रही है।
अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा, उपग्रहों पर खतरा
पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रहों की बढ़ती संख्या के साथ अंतरिक्ष मलबे का खतरा भी बढ़ रहा है। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में अंतरिक्ष में वस्तुओं की गतिविधियों के कारण करीब 1.60 लाख निकट पहुंच संबंधी अलर्ट जारी हुए। ऐसे में संभावित टकराव की समय रहते पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है।
एरीज के निदेशक डॉ. मनीष नाजा ने कहा कि इसरो संग एरीज अंतरिक्ष निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। इसके लिए मनोरा पीक स्थित बेकर-नन श्मिट दूरबीन को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके माध्यम से अंतरिक्ष में मौजूद मलबे और अन्य कृत्रिम वस्तुओं की पहचान की जाएगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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