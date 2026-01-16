Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़SP leader ST hasan lashed out at the demand to ban entry of non Hindus in Kumbh
कुंभ में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग पर भड़के सपा नेता, बोले- देश सबका, किसी की निजी संपत्ति नहीं

संक्षेप:

हरिद्वार में कुंभ 2027 से पहले घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सपा नेता एस टी हसन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है।

Jan 16, 2026 11:16 am ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
हरिद्वार कुंभ क्षेत्र और आसपास के गंगा घाटों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस मांग ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन ने कहा ऐसा करने के लिए सबसे पहले संविधान में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये देश सबके लिए है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि 'उन्हें पहले संविधान बदलना चाहिए। यह देश सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। संविधान के मुताबिक कोई भी भारतीय देश में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इस तरह की चर्चाओं को रोका जाना चाहिए और साथ ही बैन भी करना चाहिए। ये हमारे समाज में नफरत फैला रहे हैं। अगर कोई अपराध करता है, तो कानून कार्रवाई करेगा।'

टी हसन ने कहा ऐसा करने के लिए सबसे पहले संविधान में बदलाव करना चाहिए।

श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने क्या कहा?

वहीं इससे पहले गुरुवार को श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा था कि ‘गैर हिंदू प्रवेश बैन की मांग सनातन परंपरा, मां गंगा की धार्मिक अस्मिता और हर की पौड़ी की पवित्र व्यवस्था से जुड़ा विषय है न कि किसी एक संस्था तक सीमित है। कुंभ क्षेत्र, हर की पौड़ी और आसपास के घाटों में किसी भी गैर-हिंदू व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, किसी संस्था से जुड़ा हो या मीडिया कर्मी ही क्यों न हो।’

गंभीरता से विचार कर रही है

इस मांग के सामने आने के बाद बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 'सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है और इस दिशा में काम किया जाएगा। हरिद्वार एक पूज्य स्थान है और ऋषि-मुनियों की भूमि रही है। हम चाहते हैं कि वहां की पवित्रता बनी रहे और जो गंगा की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं, वे भी स्थापित रहें। उस स्थल का नाम और महत्व खराब न हो, इसके लिए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है।'

