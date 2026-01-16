कुंभ में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर बैन की मांग पर भड़के सपा नेता, बोले- देश सबका, किसी की निजी संपत्ति नहीं

संक्षेप: हरिद्वार में कुंभ 2027 से पहले घाटों पर गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सपा नेता एस टी हसन ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है।

हरिद्वार कुंभ क्षेत्र और आसपास के गंगा घाटों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस मांग ने उत्तराखंड की राजनीति और धार्मिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता एस टी हसन ने कहा ऐसा करने के लिए सबसे पहले संविधान में बदलाव करना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये देश सबके लिए है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ने कहा कि 'उन्हें पहले संविधान बदलना चाहिए। यह देश सबके लिए है, किसी एक समुदाय के लिए नहीं। यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। संविधान के मुताबिक कोई भी भारतीय देश में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इस तरह की चर्चाओं को रोका जाना चाहिए और साथ ही बैन भी करना चाहिए। ये हमारे समाज में नफरत फैला रहे हैं। अगर कोई अपराध करता है, तो कानून कार्रवाई करेगा।'

श्री गंगा सभा के अध्यक्ष ने क्या कहा? वहीं इससे पहले गुरुवार को श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा था कि ‘गैर हिंदू प्रवेश बैन की मांग सनातन परंपरा, मां गंगा की धार्मिक अस्मिता और हर की पौड़ी की पवित्र व्यवस्था से जुड़ा विषय है न कि किसी एक संस्था तक सीमित है। कुंभ क्षेत्र, हर की पौड़ी और आसपास के घाटों में किसी भी गैर-हिंदू व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, चाहे वह सरकारी कर्मचारी हो, किसी संस्था से जुड़ा हो या मीडिया कर्मी ही क्यों न हो।’