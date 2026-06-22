सिर्फ पानी ही नहीं, सौंग बांध से देहरादून को 2 बड़े फायदे; बदल जाएगी तस्वीर
Song Dam Project: सौंग बांध परियोजना देहरादून वालों को एक नहीं दो बड़ी सौगातें देने जा रही है। यह न केवल पानी की प्यास बुझाएगा, बल्कि 400 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा।
Song Dam Project: देहरादून में तैयार होने वाला सौंग बांध न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाएगा, बल्कि इससे 400 मेगावाट बिजली भी मिलेगी। पंप स्टोरेज पावर प्लांट मॉडल से 400 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम सिंचाई विभाग की जगह अब उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) करेगा।
सौंग बांध परियोजना से जुड़े निर्माण और बांध की सभी प्रक्रियाएं सिंचाई विभाग के जिम्मे रहेंगी। जबकि बिजली उत्पादन परियोजना को आगे बढ़ाने का काम यूजेवीएनएल करेगा। इस बांध से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों तक पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी जल संस्थान और जल निगम के माध्यम से पूरी की जाएगी।
कृत्रिम झील
इस योजना के तहत बांध से पानी लिफ्ट कर ऊपरी हिस्से में बनाई जाने वाली कृत्रिम झील तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार उस झील से पानी नीचे छोड़ा जाएगा और टर्बाइन के जरिये बिजली उत्पादन होगा। इसे ही पंप स्टोरेज पावर प्लांट कहते है। सूत्रों के अनुसार, यूजेवीएनएल और सिंचाई विभाग के बीच सहमति बन चुकी है। अब यूजेवीएनएल डीपीआर के साथ ऊपरी झील के लिए स्थान का चयन व तकनीकी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा।
जरूरत के समय होगी बिजली की उपलब्धता
पंप स्टोरेज पावर प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे मांग के अनुसार बिजली उत्पादन किया जा सकता है। दिन में जब बिजली की मांग और बाजार दरें अपेक्षाकृत कम होती हैं, तब पानी को पंप कर ऊपरी झील तक पहुंचाया जाएगा। इसके विपरीत शाम और रात के समय, जब बिजली की मांग बढ़ जाती है और दरें अधिक होती हैं, तब उसी पानी को नीचे छोड़कर बिजली उत्पादन किया जाएगा। इससे पीक ऑवर में बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
इच्छाड़ी से भी बढ़ेगी ऊर्जा क्षमता
उत्तराखंड में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए जौनसार क्षेत्र में 600 मेगावाट क्षमता वाले इच्छाड़ी पंप स्टोरेज पावर प्लांट पर भी काम किया जा रहा है। इस की तैयारी यूजेवीएनएल ने शुरू कर दी है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसे उत्तराखंड की भविष्य की बिजली जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं।
गंगा बेसिन में सीमित विकल्प में नई रणनीति
उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की सबसे अधिक संभावनाएं गंगा और सहायक नदियों पर आधारित रही हैं। पर पर्यावरणीय और कुछ कारणों से अलकनंदा एवं भिलंगना बेसिन में कई बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर आगे बढ़ने की संभावना सीमित है। ऐसे में सरकार का जोर विकल्प पर है।
ऊर्जा एवं सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सौंग बांध का उपयोग पेयजल और सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन में हो सकेगा। इस परियोजना के तहत 400 मेगावाट क्षमता का पंप स्टोरेज पावर प्लांट विकसित करने की योजना है। इसके लिए यूजेवीएनएल को निर्देश दिए गए हैं।
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