सांस रुक जाने तक पूर्व सैनिक पिता को मारता रहा, नशे में हैवान बना बेटा; मां-भाई छोड़ चुके दुनिया

नशे में बेटा इतना हैवान बन गया कि उसने 75 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सैनिक पिता को डंडे और लोहे की पट्टी से तब तक मारा, जब तक उनकी जान नहीं चली गई। आरोपी की मां और भाई की काफी पहले मौत हो चुकी है।

नैनीताल जिले के नगारी गांव में नशे के आदी एक युवक ने अपने पूर्व सैनिक और 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। शनिवार को युवक अपने पिता से पैसे मांग रहा था, इनकार करने पर युवक अपने पिता की डंडे से तब तक पीटता रहा, जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी घर से साक्ष्य जुटाए।

पुलिस के मुताबिक, शनिवार दोपहर एक व्यक्ति ने डायल 112 पर सूचना दी कि गांव के एक घर में युवक अपने पिता को पीट रहा है। मौके पर पहुंची भवाली कोतवाली पुलिस ने पाया कि 32 वर्षीय सचिन सदाशंकर ने घर में अपने 75 वर्षीय पिता राजकुमार सदाशंकर की पीट-पीटकर हत्या कर दी है। घर में खून ही खून फैला हुआ था। लोगों ने पुलिस को बताया कि सचिन आए दिन पिता से झगड़ा करता था।

शनिवार को भी वह पिता से पैसे मांग रहा था। आरोपी सचिन अविवाहित बेरोजगार है। कोतवाल प्रकाश सिंह मेहरा ने बताया कि फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मां-भाई की हो चुकी मौत घटनास्थल से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक डंडा बरामद किया है। एक लोहे की एक पट्टी भी बरामद हुई है। एसपी क्राइम डॉ. जगदीश चंद्रा ने बताया कि मृतक की पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। घर में रिटायर्ड सैनिक पिता और बेटा ही रहते थे। आरोपी के नशे में होने की भी पुष्टि हुई है।

नगारीगांव में युवक के पिता की नृशंस हत्या से सनसनी है। रिटायर्ड फौजी अपनी पेंशन की पाई-पाई खर्च कर जिस बेटे को बेहतर जिंदगी देने का ख्वाब देख रहा था, उसी कलयुगी बेटे ने चंद रुपयों की खातिर पिता की जान ले ली। घर की दीवारों, दरवाजों और फर्श पर बिखरा खून बेटे की हैवानियत बयां कर रहा है।

पेंशन से बेटे को पाल रहा था पिता नशे की हालत में बेटा पिता पर डंडे और कमानी के पट्टे से तब तक हमला करता रहा, जब तक उनकी जान नहीं निकल गई। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि रिटायर्ड फौजी राजकुमार सदाशंकर लंबे समय से परिवार के साथ नगारीगांव में रहते थे। कुछ सालों पहले पत्नी अनीता का निधन हो चुका है। एक बेटे की भी कई साल पहले मौत हो चुकी है। तब से राजकुमार और बेटा सचिन सदाशंकर एक ही घर में रहते थे। रिटायरमेंट की पेंशन से ही राजकुमार घर चलाते थे और बेटे को भी पालते थे। मां का साया न होने से सचिन मनमर्जी की जिंदगी जीने लगा।