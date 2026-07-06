नशा करने से रोकने पर बेटे ने मां को मार दी गोली, खून से लथपथ मां को खुद एम्स पहुंचाया
ऋषिकेश में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। वजह नशे से रोकना बताया जा रहा है। आरोपी नशे का आदी है। गोली मारने के बाद वह खुद ही खून से लथपथ अवस्था में मां को एम्स लेकर आया।
ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी की गली नंबर तीन स्थित घर में नशा करने से रोकने पर बेटे ने तमंचे से मां को गोली मार दी। घटना रविवार रात की है। सिर पर गोली लगने से मां जख्मी होकर खून से लथपथ हो गईं। आरोपी खुद ही मां को एम्स के ट्रामा सेंटर तक लेकर पहुंचा। पुलिस ने एम्स से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के अनुसार लोगों को 63 वर्षीय ऊषा देवी को घायल अवस्था में बेटा सुमित गौड़ एम्स ले जाते दिखा। आईडीपीएल पुलिस चौकी प्रभारी विवेक राठी ने बताया कि आरोपी सुमित नशे का आदी है। बाहरवीं पास 32 वर्षीय सुमित पहले होटल में काम करता था। कुछ महीनों से वह बेरोजगार घूम रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि नशे को लेकर ही मां-बेटे में अक्सर विवाद चलता रहता था। सुमित अविवाहित है। दोनों घर पर अकेले ही रहते थे। तमंचा बरामद कर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
नशे का आदी है आरोपी
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुमित गौड़ लंबे समय से नशे का आदी है। नशे की लत के चलते वह अक्सर घर में विवाद करता था। रोजाना मां -बेटे के बीच कहासुनी होती रहती थी। उधर, एम्स में मां का हालत नाजुक बताई जा रही है।
सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े वाहन से नकदी चोरी
विकासनगर, संवाददाता। कोतवाली सहसपुर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के सामने खड़े एक वाहन से अज्ञात चोर नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी गई तहरीर में तेलपुरा, सेलाकुई निवासी अमित सिंह ने बताया कि बीती 30 मई को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वह अपने छोटे हाथी वाहन को सरकारी अस्पताल के सामने एक निजी मेडिकल स्टोर पर ऑर्डर देने के लिए खड़ा कर गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चालक सीट के नीचे रखा कैश बैग चोरी कर लिया। बैग में 17 हजार रुपये नकद, वाहन की आरसी आदि दस्तावेज रखे थे।
छात्रावास से बाइक और नकदी चोरी
ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रावास से एक कर्मचारी की बाइक, नकदी और मशीन चोरी हो गई। पीड़ित इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसपर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित रणवीर सिंह निवासी मझौला, मुरादाबाद, यूपी तहरीर दी। बताया कि यह घटना 30 जून की है। वह छात्रावास में मरम्मत कार्यों की निगरानी के लिए तैनात है। शाम पांच बजे छात्रावास में खड़ी उसकी बाइक, कमरे से 12,800 रूपये और ग्लैंडर मशीन चोरी हो गई। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं लगा। वहीं, रविवार को पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अज्ञात की पहचान के लिए घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया जा रहा है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।
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