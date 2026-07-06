Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नशा करने से रोकने पर बेटे ने मां को मार दी गोली, खून से लथपथ मां को खुद एम्स पहुंचाया

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, ऋषिकेश
Follow us on Google News
share

ऋषिकेश में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को गोली मार दी। वजह नशे से रोकना बताया जा रहा है। आरोपी नशे का आदी है। गोली मारने के बाद वह खुद ही खून से लथपथ अवस्था में मां को एम्स लेकर आया।

नशा करने से रोकने पर बेटे ने मां को मार दी गोली, खून से लथपथ मां को खुद एम्स पहुंचाया

ऋषिकेश में विस्थापित कॉलोनी की गली नंबर तीन स्थित घर में नशा करने से रोकने पर बेटे ने तमंचे से मां को गोली मार दी। घटना रविवार रात की है। सिर पर गोली लगने से मां जख्मी होकर खून से लथपथ हो गईं। आरोपी खुद ही मां को एम्स के ट्रामा सेंटर तक लेकर पहुंचा। पुलिस ने एम्स से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार लोगों को 63 वर्षीय ऊषा देवी को घायल अवस्था में बेटा सुमित गौड़ एम्स ले जाते दिखा। आईडीपीएल पुलिस चौकी प्रभारी विवेक राठी ने बताया कि आरोपी सुमित नशे का आदी है। बाहरवीं पास 32 वर्षीय सुमित पहले होटल में काम करता था। कुछ महीनों से वह बेरोजगार घूम रहा था। आसपास के लोगों ने बताया कि नशे को लेकर ही मां-बेटे में अक्सर विवाद चलता रहता था। सुमित अविवाहित है। दोनों घर पर अकेले ही रहते थे। तमंचा बरामद कर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:धनगढ़ी पुल का तोहफा, चारधाम तक सफर आसान; ₹1100 करोड़ से सुधरेंगी सड़कें

नशे का आदी है आरोपी

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुमित गौड़ लंबे समय से नशे का आदी है। नशे की लत के चलते वह अक्सर घर में विवाद करता था। रोजाना मां -बेटे के बीच कहासुनी होती रहती थी। उधर, एम्स में मां का हालत नाजुक बताई जा रही है।

सरकारी अस्पताल के बाहर खड़े वाहन से नकदी चोरी

विकासनगर, संवाददाता। कोतवाली सहसपुर क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के सामने खड़े एक वाहन से अज्ञात चोर नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी गई तहरीर में तेलपुरा, सेलाकुई निवासी अमित सिंह ने बताया कि बीती 30 मई को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे वह अपने छोटे हाथी वाहन को सरकारी अस्पताल के सामने एक निजी मेडिकल स्टोर पर ऑर्डर देने के लिए खड़ा कर गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने चालक सीट के नीचे रखा कैश बैग चोरी कर लिया। बैग में 17 हजार रुपये नकद, वाहन की आरसी आदि दस्तावेज रखे थे।

ये भी पढ़ें:बदरीनाथ में चंदा चोरी: सोने की प्लेटों का रंग उतरा और QR कोड समेत सभी विवाद

छात्रावास से बाइक और नकदी चोरी

ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के छात्रावास से एक कर्मचारी की बाइक, नकदी और मशीन चोरी हो गई। पीड़ित इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसपर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित रणवीर सिंह निवासी मझौला, मुरादाबाद, यूपी तहरीर दी। बताया कि यह घटना 30 जून की है। वह छात्रावास में मरम्मत कार्यों की निगरानी के लिए तैनात है। शाम पांच बजे छात्रावास में खड़ी उसकी बाइक, कमरे से 12,800 रूपये और ग्लैंडर मशीन चोरी हो गई। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं लगा। वहीं, रविवार को पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अज्ञात की पहचान के लिए घटनास्थल व आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को चेक किया जा रहा है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों के लोग रहें सतर्क; कल भी आफत
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Crime News AIIMS Rishikesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।