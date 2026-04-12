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बेटे ने हथौड़े से पीट-पीटकर पिता को मार डाला, सिर-छाती और पैर पर ताबड़तोड़ हमले

Apr 12, 2026 07:45 am ISTGaurav Kala संतोष आर्यन, पिथौरागढ़, हिन्दुस्तान
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नशे की हालत में बेटे ने अपने पिता को हथौड़े से पीट-पीटकर मार डाला। उसने सिर, छाती और पैरों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बुजुर्ग को लहुहूहान अवस्था में सबसे पहले नाती ने देखा।

बेटे ने हथौड़े से पीट-पीटकर पिता को मार डाला, सिर-छाती और पैर पर ताबड़तोड़ हमले

पिथौरागढ़ में एक सनसनीखेज वारदात में एक युवक ने अपने ही पिता की हथौड़े से पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर पुरान गांव निवासी राज मिस्त्री 50 वर्षीय बिशन राम का अपने छोटे बेटे गौरव के साथ शुक्रवार रात पुरानी किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

विवाद गहराया तो गुस्से में गौरव ने घर पर रखे हथौड़े से अपने पिता के सिर, छाती और पैर पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें घायल कर दिया और खुद दूसरे कमरे में जाकर सो गया। लहलूहान स्थित में बिशन राम रात भर कमरे में अचेत अवस्था में पड़े रहे। सुबह करीब आठ बजे घटना की जानकारी मिलने पर उनका भतीजा सूरज कुमार ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस की मदद से वह अपने चाचा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सकों ने बिशन राम की स्थिति को देखते हुए सीटी स्कैन, एक्सरे कराने को कहा। जांच रिपोर्ट के बाद ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, लेकिन दोपहर करीब पौने तीन बजे बिशन राम ने दम तोड़ दिया।

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बेटे के नशे से पहले घर छूटा और अब दुनिया

कहते हैं नशा न केवल इंसान की बुद्धि हर लेता है, बल्कि वह उन हाथों को भी लहूलुहान कर देता है जिन्होंने उसे पाल-पोसकर बड़ा किया। पुरान गांव में शुक्रवार रात एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना घटी। जहां एक नशेड़ी बेटे ने अपने ही पिता की हथौड़े से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। यह केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि एक पिता के उस संघर्ष का दु:खद अंत भी है, जो उसने अपने बेटे की लत के कारण सालों तक सहा।

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वारदात के वक्त नशे में था बेटा

शनिवार को मृतक बिशन राम के भतीजे सूरज कुमार ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में बताया कि करीब 28 वर्षीय गौरव लंबे समय से नशे की गिरफ्त में है। कुछ समय पहले तक उनके चाचा का पूरा परिवार गांव में ही अपने पैतृक घर में सम्मान के साथ रहता था, लेकिन गौरव की नशे की लत ने उनके जीवन में जहर घोल दिया। बताया कि आरोपी नशे के कारण आए दिन घर में हंगामा करता था। बेटे की इस प्रताड़ना और गांव में होने वाली बदनामी से तंग पिता ने अपना घर और गांव छोड़ दिया। उन्हें लगा कि दूर जाने से बेटा सुधर जाए या कम से कम विवादों से शांति मिल जाए। एक माह पहले पत्नी, बहु और बड़े बेटे के दो बच्चों को लेकर वह ऐंचोली आकर किराए के कमरे में रहने लगे। बताया कि ऐंचोली में रहकर भी काम के सिलसिले में गांव आवाजाही करते रहते थे। बीते रोज शुक्रवार को भी वह काम के लिए ही गांव पहुंचे और वहीं रूक गए। जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इधर, पुलिस का कहना है कि वारदात के दौरान भी आरोपी गौरव नशे के हालात में ही था।

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घटना की सूचना देरी से मिली

बिशन राम की मौत के पीछे की एक वजह इलाज का अभाव भी रहा। दरअसल वारदात शुक्रवार रात हुई और उन्हें इलाज अगले दिन सुबह नौ बजे बाद मिला और साढ़े पांच घंटे बाद उनकी मौत हुई। अगर घटना के बाद ही परिजनों को सूचना मिलती और समय से बिशन राम को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो संभावित जान बच सकती थी।

पसलियों से लेकर हथौड़े के वार से पैर की हड्डी टूटी

पिथौरागढ़। गौरव ने अपने पिता की बेरहमी से हत्या की। उन्हें इस तरह बेरहमी से हथौड़ से पीटा की उनकी पसलियों से लेकर पैर की हड्डी तक टूट गई। शनिवार को जिला अस्पताल प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक हमले से बिशन की राम को गंभीर चोट आई। उनके बांए पैर की हड्डी टूट गई थी। पसलियों को भी नुकसान हुआ।

चंडीगढ़ में है बड़ा बेटा

पिथौरागढ़। बिशन राम के दो बेटे हैं। गौरव जो घटना के बाद पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं दूसरा बेटा सुनील कुमार वर्तमान में चड़ीगढ़ में प्राइवेट नौकरी करता है। इस घटना से पूरा परिवार स्तब्ध है।

गाड़ी मिल जाती तो बच जाती बिशन राम की जान

पिथौरागढ़। काम के सिलसिले अपने गांव गए बिशन राम शाम को वापस ऐंचोली लौटने की बात परिजनों से कहकर घर से निकले थे। वह शाम को अपना काम खत्म कर वापस ऐंचोली लौटने के लिए भी निकलें, लेकिन पुरान से ऐंचोली के लिए जीप नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिलने के कारण उन्होंने गांव में ही रुकने का फैसला लिया। शायद अगर उन्हें गाड़ी मिल जाती तो यह घटना होती ही नहीं। भतीजे सूरज ने पुलिस को तहरीर दी। इधर, पुलिस की जांच जारी है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया कि विवेचना एसआई ललित डंगवाल को सौपी गई है। बताया आज शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा।

नाती ने सबसे पहले देखा बिशन राम को लहूलुहान

पिथौरागढ़। बिशन राम को सबसे पहले लहूलुहान स्थिति में उनकी बेटी के पुत्र सिद्धार्थ ने देखा। सिद्धार्थ इन दिनों ऐंचोली आया था। शुक्रवार को जब बिशन राम काम गांव आ रहे थे तो सिद्धार्थ भी उनके साथ आ गया। शाम को जब वाहन नहीं मिला तो दोनों गांव में ही रुक गए। सिद्धार्थ चचेरे मामा सूरज कुमार के यहां घर सो गया। सुबह जब सूरज ने नाना को बुलाने के लिए भेजा तो उसने बिशन राम को कमरे में खून से लथपथ देखा।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

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