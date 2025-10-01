बीमार मां के लिए दवा लेने निकला बेटा नहीं लौट पाया, सिर के चीथड़े सड़क पर बिखरे

हाईवे पर बाइक और ट्रक की टक्कर इतनी भयावह थी कि युवक का सिर कुचल गया और उसके सिर के चीथड़े सिर पर बिखर गए। युवक अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने निकला था।

हल्द्वानी के रामपुर रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगते ही उसका सिर कुचल गया और सड़क पर चीथड़े बिखर गए। पूरा नेशनल हाईवे खून से सन गया। युवक अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने निकला था।

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान बिंदुखत्ता, रावतनगर निवासी जगमोहन सूंठा (पुत्र देवीदत्त सूंठा) के रूप में हुई है। बताया गया कि वह एक बैंक के कैश वाहन चालक थे। मंगलवार दोपहर को वे अपनी बीमार मां की दवाई लेने एसटीएच आए थे। दवा लेकर लौटते वक्त ही महिंद्रा शोरूम के पास यह हादसा हो गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक सीधे बाइक सवार पर चढ़ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।