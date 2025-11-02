3 नवंबर को देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल, उत्तराखंड सरकार ने आदेश में बताई वजह

संक्षेप: उत्तराखंड 1 नवंबर से रजत जयंती मना रहा है। इस बीच सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि देहरादून में 20 स्कूल 3 नवंबर को बंद रहेंगे। स्कूलों के बंद होने का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से कनेक्शन है।

देहरादून में सोमवार 3 नवंबर को 20 स्कूल बंद रहेंगे। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन और भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने ऐसी तैयारी की है। राष्ट्रपति का शहर में कई स्थलों पर भ्रमण और प्रवास प्रस्तावित है, जिसके चलते पूरे शहर में कुछ मार्गों पर वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा।

सरकार के आदेश के अनुसार, राष्ट्रपति के भ्रमण मार्ग को "जीरो जोन" घोषित किया जाएगा ताकि सुरक्षा और भी कड़ी रहे। इस दौरान रास्तों पर आम वाहन या स्कूल बसों की आवाजाही सीमित रहेगी। प्रशासन ने बताया कि इससे ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और कुछ क्षेत्रों में असुविधा की संभावना है।

ये स्कूल बंद रहेंगे इसी कारण सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी ने शहर के 20 प्रमुख स्कूलों में एक दिन के अवकाश की घोषणा की है। इनमें ग्रेस एकेडमी, समर वैली स्कूल, डीएवी डिफेंस कॉलोनी, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बुकलिन, ब्राइटलैंड, हैरिटेज, सेन्ट जोसेफ, मार्शल और हिलग्रेस स्कूल सहित कई प्रमुख शिक्षण संस्थान शामिल हैं।

इन जगहों पर नया ट्रैफिक प्लान यदि आप दो और तीन नवंबर को शहर में निकलने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर पुलिस ने दो दिन का ट्रैफिक प्लान जारी किया है। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार तीन नवंबर को शहर के कई हिस्सों में वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, इसलिए आम जनता को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रैफिक डायवर्जन प्लान अवश्य देख लें ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।

राष्ट्रपति की वापसी के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वीवीआईपी के प्रस्थान की तैयारी के समय मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा और दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले वाहनों को बहल, बेनी बाजार चौक पर रोका जाएगा। इसी प्रकार, धोरण पुल से ग्रेट वैल्यू की ओर जाने वाले वाहनों को आईटी पार्क की ओर डायवर्ट किया जाएगा। ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। कालीदास रोड से कैंट की ओर जाने वाले वाहनों को 50 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। सर्किट हाउस तिराहा से राजभवन और सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा तथा दिलाराम चौक से हाथी बड़कला रोड की ओर भी आवागमन बंद रहेगा। इसी तरह साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए ट्रैफिक को भेजा जाएगा।

धर्मपुर चौक से आराघर तक ट्रैफिक बंद ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाला ट्रैफिक कैनाल रोड होते हुए भेजा जाएगा। सर्वे चौक से बेनी बाजार की ओर ट्रैफिक नहीं जाएगा और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान आराघर से ईसी रोड की ओर यातायात रोका जाएगा। फव्वारा चौक, इनकम टैक्स चौक और धर्मपुर चौक से आराघर चौक की ओर भी ट्रैफिक बंद रहेगा। वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा। रिस्पना पुल से नेहरू कॉलोनी तिराहा, विधानसभा तिराहा की ओर भी कोई वाहन नहीं जाएगा। नेहरू कॉलोनी तिराहा से फव्वारा चौक जाने वाले वाहनों को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जाएगा। वीवीआईपी के एनआईवीएच पास करने पर बाईपास चौकी, डिफेंस कॉलोनी से आने वाले ट्रैफिक को मोहकमपुर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।