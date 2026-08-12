Solar Eclipse: आज सूर्य ग्रहण पर ‘कोरोना’ की गुत्थी सुलझाएंगे वैज्ञानिक, रातभर चलेगा पर्सीड उल्कापात
Solar Eclipse 2026: आज साल का पहला सूर्यग्रहण है। यह हालांकि भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन वैज्ञानिकों की इस दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान कोरोना की गुत्थी सुलझाना रहेगी। रातभर पर्सीड उल्कापात चलेगा।
नवीन पालीवाल, नैनीताल
Solar Eclipse 2026: वर्ष 2026 का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण आज बुधवार को लगेगा। इस पर दुनिया भर के सौर वैज्ञानिकों की नजर रहेगी। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण बुधवार रात 9:04 बजे शुरू होगा और 13 अगस्त तड़के 1:27 बजे समाप्त होगा। इसकी पूरी अवधि करीब चार घंटे 24 मिनट रहेगी। पूर्ण ग्रहण का अधिकतम चरण करीब 2 मिनट 18 सेकेंड का होगा। हालांकि यह खगोलीय घटना भारत में दिखाई नहीं देगी।
बता दें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। इस बार पूर्ण सूर्य ग्रहण का मार्ग ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, उत्तरी स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों से होकर गुजरेगा। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में इसे आंशिक ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा।
कोरोना की गुत्थी सुलझाएंगे वैज्ञानिक
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के पूर्व निदेशक एवं सौर वैज्ञानिक डॉ. वहाबउद्दीन के अनुसार पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की चमकदार सतह चंद्रमा के पीछे छिप जाती है और उसका बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसी दौरान कोरोना संरचना, तापमान, चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। बताया कि सूर्य की सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कोरोना का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। सूर्य की सतह से दूर स्थित कोरोना इतना अधिक गर्म क्यों है, यह सौर भौतिकी की पहेलियों में शामिल है। इस दौरान मिलने वाले आंकड़ों से इस रहस्य को समझने की दिशा में बढ़ सकते हैं।
आज रात पर्सीड उल्कापात का दिखेगा नजारा
नैनीताल। आसमान में बुधवार रात से गुरुवार तड़के तक पर्सीड उल्कापात का शानदार नजारा देखने को मिल सकता है। 12-13 अगस्त की रात पर्सीड उल्कापात अपने चरम पर होगा। अमावस्या के कारण चांद की रोशनी न होने से आसमान में 'टूटते तारों' का यह खगोलीय नजारा साफ दिखाई देगा, हालांकि बादल बाधा बन सकते हैं। एरीज के डॉ. वीरेंद्र यादव के अनुसार, स्विफ्ट-टटल धूमकेतु के कणों के पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण से यह चमक पैदा होती है। इसे बिना उपकरण के भी देखा जा सकता है।
सौर पवन को समझने में मदद
सूर्य के कोरोना से आवेशित कणों की धाराएं निकलती हैं, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है। सूर्य की गतिविधियों में बदलाव का असर पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक ग्रहण के दौरान कोरोना में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर सौर पवन और अंतरिक्ष मौसम से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे।
बदलाव भी परखे जाएंगे
ग्रहण के दौरान कुछ समय सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है। इससे तापमान, हवा, वायुमंडलीय परिस्थितियों में होने वाले बदलावों का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस दौरान इसके आसपास जुटाए आंकड़ों से यह समझने का प्रयास होगा कि सूर्य के प्रकाश में आई कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा।
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