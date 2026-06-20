उत्तराखंड के जिम में एक्सरसाइज करते हुए SOG जवान की मौत, अचानक गिरे, फिर नहीं उठे; CCTV में कैद हुई घटना
डॉक्टरों ने जवान की मौत की वजह हार्ट अटैक की वजह से होने की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।
उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा शहर से एक बेहद दुखद मामला सामने आया। यहां पर जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान एसओजी के एक जवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इस दौरान वह जिम में अचेत होकर गिर पड़े। जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत जवान की पहचान 38 वर्षीय गिरीश भट्ट पुत्र स्व. जयदेव भट्ट के रूप में हुई है, जो कि इसी जिले की टनकपुर तहसील के भजनपुर गांव के रहने वाले थे।
बनबसा पुलिस ने शुक्रवार 19 जून को हुई इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी में तैनात गिरीश भट्ट शनिवार दोपहर जिम में व्यायाम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे जिम में ही जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें खटीमा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह अपने पीछे परिवार में पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। इस घटना का 55 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना
दरअसल बनबसा के जिम में हुई यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, इस दौरान घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें एसओजी जवान को ब्लू टीशर्ट और लोअर पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए और फिर अचानक गश खासकर जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है।
जिम के लोगों को कुछ सेकंड समझ नहीं आया
हैरानी की बात यह है कि जिम में मौजूद अन्य लोगों को कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि गिरीश किसी अनहोनी का शिकार होकर जमीन पर गिर गए हैं। हालांकि कुछ सेकंड बाद जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ तो जिम में मौजूद चार लोगों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद वे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की वजह से मौत होने की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।
परिवार में पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए गिरीश
जवान की मौत के बाद उनके घर में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरीश भट्ट की पत्नी गृहिणी हैं और उनके दो बेटे हैं। मृतक जवान गिरीश एसओजी की गिनती चंपावत के तेज तर्रार जवानों में होती थी, और वह पुलिस के महत्वपूर्ण अभियानों में अक्सर शामिल रहते हुए खास भूमिका निभाते थे। जवान की मौत की खबर के बाद पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि फिटनेस को लेकर इतना सचेत रहने वाले गिरीश यूं अचानक दुनिया छोड़कर कैसे चले गए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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