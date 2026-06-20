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उत्तराखंड के जिम में एक्सरसाइज करते हुए SOG जवान की मौत, अचानक गिरे, फिर नहीं उठे; CCTV में कैद हुई घटना

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, चंपावत, उत्तराखंड
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डॉक्टरों ने जवान की मौत की वजह हार्ट अटैक की वजह से होने की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।

उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा शहर से एक बेहद दुखद मामला सामने आया। यहां पर जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान एसओजी के एक जवान की तबीयत अचानक बिगड़ गई और इस दौरान वह जिम में अचेत होकर गिर पड़े। जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत जवान की पहचान 38 वर्षीय गिरीश भट्ट पुत्र स्व. जयदेव भट्ट के रूप में हुई है, जो कि इसी जिले की टनकपुर तहसील के भजनपुर गांव के रहने वाले थे।

बनबसा पुलिस ने शुक्रवार 19 जून को हुई इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एसओजी में तैनात गिरीश भट्ट शनिवार दोपहर जिम में व्यायाम कर रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे जिम में ही जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें खटीमा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह अपने पीछे परिवार में पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए हैं। इस घटना का 55 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

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सीसीटीवी में कैद हो गई पूरी घटना

दरअसल बनबसा के जिम में हुई यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, इस दौरान घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, उसमें एसओजी जवान को ब्लू टीशर्ट और लोअर पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए और फिर अचानक गश खासकर जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है।

जिम के लोगों को कुछ सेकंड समझ नहीं आया

हैरानी की बात यह है कि जिम में मौजूद अन्य लोगों को कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि गिरीश किसी अनहोनी का शिकार होकर जमीन पर गिर गए हैं। हालांकि कुछ सेकंड बाद जब उन्हें इस बात का अहसास हुआ तो जिम में मौजूद चार लोगों ने उनके पास पहुंचकर उन्हें हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद वे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की वजह से मौत होने की आशंका जताई है, हालांकि असली वजह का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा।

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परिवार में पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए गिरीश

जवान की मौत के बाद उनके घर में मातम छाया हुआ है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरीश भट्ट की पत्नी गृहिणी हैं और उनके दो बेटे हैं। मृतक जवान गिरीश एसओजी की गिनती चंपावत के तेज तर्रार जवानों में होती थी, और वह पुलिस के महत्वपूर्ण अभियानों में अक्सर शामिल रहते हुए खास भूमिका निभाते थे। जवान की मौत की खबर के बाद पुलिस विभाग में भी शोक की लहर है। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि फिटनेस को लेकर इतना सचेत रहने वाले गिरीश यूं अचानक दुनिया छोड़कर कैसे चले गए।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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