Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Snowfall Trip Turns Tragic in Uttarakhand Three Delhi Tourists Killed in road accident
बर्फबारी देखने उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के पर्यटकों समेत 3 की सड़क हादसे में मौत, 5 अन्य घायल

बर्फबारी देखने उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के पर्यटकों समेत 3 की सड़क हादसे में मौत, 5 अन्य घायल

संक्षेप:

उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में दिल्ली के दो पर्यटक शामिल हैं। दो अलग-अलग हादसों में पांच अन्य घायल भी हुए हैं।

Jan 26, 2026 09:45 am ISTGaurav Kala चकराता
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। 26 से 28 तक मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच देहरादून के चकराता और मसूरी में पर्यटकों की आवक तेज हो गई है। पर्यटकों से उत्तराखंड के हिल एरिया फुल पैक्ड हैं। इस बीच चकराता से दुखद खबर भी सामने आई है। चकराता मार्ग पर दो सड़क हादसों में दिल्ली के दो पर्यटकों समेत तीन की जान चली गई। पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस ने बताया, सकरोल कामला, कालसी निवासी 25 वर्षीय राजेश सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह व दिल्ली के कल्याणपुर निवासी 23 वर्षीय राजा पुत्र हरिश्चंद्र स्कूटर से चकराता घूमने गए थे। रविवार को कालसी-चकराता मार्ग पर भूतिया घूम के पास उनके स्कूटर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साहिया पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ये भी पढ़ें:बर्फबारी के अलर्ट के बीच मसूरी में भीड़, चकराता में दर्जनों पर्यटक 3 तीन से फंसे

खाई में गिरी कार, किशोर की मौत

उधर, रविवार शाम को चकराता से साहिया की ओर आ रही एक कार बढोई छानी लाल पुल के पास खाई में गिर गई। कार में सवार 15 वर्षीय वंश पुत्र तरुण चावला की मौके पर ही मौत हो गई।

इसके अलावा लीना कपूर पत्नी विशाल कपूर, शौर्य और सर्वज्ञ पुत्रगण विशाल कपूर, हेमा पत्नी तरुण चावला, मोहित पुत्र दर्शन कपूर, सभी निवासी बुराड़ी घायल हो गए। कालसी थाना प्रभारी दीपक धारीवाल ने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
snowfall in chakrata Road Accident Uttarakhand News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।