बर्फबारी देखने उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के पर्यटकों समेत 3 की सड़क हादसे में मौत, 5 अन्य घायल

संक्षेप: उत्तराखंड के चकराता में बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे पर्यटकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। मरने वालों में दिल्ली के दो पर्यटक शामिल हैं। दो अलग-अलग हादसों में पांच अन्य घायल भी हुए हैं।

उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हो गई है। 26 से 28 तक मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच देहरादून के चकराता और मसूरी में पर्यटकों की आवक तेज हो गई है। पर्यटकों से उत्तराखंड के हिल एरिया फुल पैक्ड हैं। इस बीच चकराता से दुखद खबर भी सामने आई है। चकराता मार्ग पर दो सड़क हादसों में दिल्ली के दो पर्यटकों समेत तीन की जान चली गई। पांच घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस ने बताया, सकरोल कामला, कालसी निवासी 25 वर्षीय राजेश सिंह पुत्र विरेंद्र सिंह व दिल्ली के कल्याणपुर निवासी 23 वर्षीय राजा पुत्र हरिश्चंद्र स्कूटर से चकराता घूमने गए थे। रविवार को कालसी-चकराता मार्ग पर भूतिया घूम के पास उनके स्कूटर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, साहिया पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

खाई में गिरी कार, किशोर की मौत उधर, रविवार शाम को चकराता से साहिया की ओर आ रही एक कार बढोई छानी लाल पुल के पास खाई में गिर गई। कार में सवार 15 वर्षीय वंश पुत्र तरुण चावला की मौके पर ही मौत हो गई।