Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पार्टनर की तलाश में इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहे हिम तेंदुए, कैसे हुआ खुलासा

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

हिम तेंदुओं को लेकर नई रिसर्च में पता लगा है कि वे पसंदीदा भोजन और अपने पार्टनर की तलाश में इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहे हैं। जीपीएस-सैटेलाइट कॉलर लगाने पर ऐसा पता लगा है।

Snow Leopards Crossing International Borders
हिम तेंदुए पार्टनर और भोजन की तलाश में बॉर्डर पार कर रहे हैं।

ओमप्रकाश सती, देहरादून

हिमालयी इलाकों में रहने वाले हिम तेंदुओं को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अध्ययन से पता चला है कि पार्टनर और पसंदीदा खाने की तलाश में ये हिम तेंदुए इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर रहे हैं। जीपीएस-सैटेलाइट कॉलर लगाकर की गई रिसर्च से यह बात सामने आई है। कइयों ने तो खाने की तलाश में सामान्य से तीन गुना तक दूरी तय की।

भरल (हिमालयी ब्लू शीप), हिमालयी तहर और अन्य जंगली शिकार की तलाश में हिम तेंदुए अंतरराष्ट्रीय सीमाएं तक पार कर रहे हैं। नेपाल के कंचनजंघा नेशनल पार्क में चार हिम तेंदुओं पर जीपीएस-सैटेलाइट कॉलर लगाकर किए गए अध्ययन में सामने आया कि इनमें से तीन ने कई बार नेपाल से भारत और चीन के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आवाजाही की और फिर लौट आए। कुछ ने सामान्य से तीन गुना तक दूरी तय की।

ये भी पढ़ें:ज्यादा कैलोरी की वजह से इंसानों पर हमला कर रहे भालू? फलों से अनिद्रा मुख्य वजह

रिसर्च में क्या पता लगा

अध्ययन में एक नर और तीन मादा वयस्क हिम तेंदुओं की कई महीनों तक निगरानी की गई। हर कुछ घंटे में उनकी लोकेशन दर्ज कर गतिविधि क्षेत्र का विश्लेषण किया गया। तीन हिम तेंदुओं ने ट्रैकिंग अवधि का 10 से 34 प्रतिशत समय पड़ोसी देशों में बिताया। एक नर का गतिविधि क्षेत्र एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक मिला, जबकि सामान्यतः यह करीब 300 वर्ग किमी माना जाता है।

पार्टनर की तलाश में भी पार कर रहे बॉर्डर

यह सीमा-पार आवाजाही का प्रत्यक्ष वैज्ञानिक प्रमाण है। शोध के अनुसार भोजन के अलावा उपयुक्त आवास और प्रजनन के लिए साथी की तलाश भी आवाजाही के प्रमुख कारण हैं। विशेषज्ञों ने कहा यह उत्तराखंड के लिए अहम है, क्योंकि राज्य का उच्च हिमालय नेपाल और चीन से जुड़ा है। शोधकर्ताओं ने तीनों देशों से वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और संयुक्त निगरानी की सिफारिश की है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप, बाढ़ का खतरा; चारधाम समेत इन इलाकों में अलर्ट

ये हैं पसंदीदा भोजन

शोधकर्ताओं के अनुसार हिम तेंदुओं का प्रमुख भोजन भरल (हिमालयी ब्लू शीप) और हिमालयी तहर हैं। लेकिन उच्च हिमालयी इलाकों में मिलने वाले आइबेक्स (जंगली सींग वाला पहाड़ी बकरा), आर्गली (जंगली पहाड़ी भेड़), कस्तूरी मृग, मारमॉट, पिका, जंगली खरगोश, स्नो कॉक (हिमालयी तीतर) और चकोर जैसे वन्यजीव भी इनके पसंदीदा हैं। जो नेपाल और चीन से जुड़े भारतीय हिमालयी इलाकों में भरपूरी से पाए जाते हैं। जिस कारण हिम तेंदुए के यहां तक आने को संभावना है।

वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बिलाल हबीब ने बताया कि इन तीनों देशों के बार्डर कई जगह आपस में मिलते हैं। ऐसे में वन्यजीवों के लंबी दूरी तय कर बार्डर के आरपार जाने की बातें सामने आयी हैं। हालांकि रेडियो कालर से इस तरह की बातें वैज्ञानिक रूप से पुष्टि होती है। इस तरह के शोध से उनकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सभी देशों की संयुक्त रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:भारत-चीन सीमा पर सैलाब बहा ले गया बैली ब्रिज, कई वाहन बहे; अब कैसे हैं हालात
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।