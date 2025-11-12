छह साल मासूम बच्ची से बलात्कार में पड़ोसी दोषी करार, आजीवन कारावास की सजा

संक्षेप: हरिद्वार में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। घटना मार्च 2024 की है।

हरिद्वार में जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने छह वर्षीय मासूम बच्ची से बलात्कार करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आजीवन कठोर कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि एक मार्च 2024 की शाम साढ़े सात बजे भगवानपुर क्षेत्र में किराए पर रहने वाली मासूम बच्ची अपने बाथरूम में गई थी। काफी देर बाद मासूम बच्ची अपनी माता के पास रोते हुए आई थी। उस दौरान मासूम बच्ची के नीचे के कपड़े उतरे हुए थे और लहूलुहान हालत में थी। शिकायतकर्ता माता के पूछने पर मासूम बच्ची ने पड़ोसी आरोपी युवक पर गलत काम करने की बात कही थी। उसी समय मासूम बच्ची के माता पिता आरोपी युवक के कमरे पर पहुंचे तो वह वहां से भाग गया था।

घटना वाले दिन ही शिकायतकर्ता माता ने मकान मालिक से एक रिपोर्ट लिखवाकर पुलिस थाने में दी थी। शिकायतकर्ता माता की लिखित शिकायत पर भगवानपुर पुलिस ने आरोपी नीरज पुत्र कुबेर प्रसाद निवासी ग्राम रमई रायके टोला, थाना बरौली जनपद गोपालगंज, बिहार के खिलाफ बच्ची से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने आरोपी नीरज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। संबंधित विवेचक ने आरोपी नीरज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में अपनी ओर से दस गवाह पेश किए।

जुर्माना नहीं देने पर पांच वर्ष की अतिरिक्त कैद: विशेष कोर्ट ने आरोपी नीरज को आजीवन सश्रम कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नही देने पर अभियुक्त को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं।