रेखा आर्या केस में ऐक्शन मोड में SIT, पति गिरधारी लाल साहू को भेजा नोटिस; बुलाया देहरादून
मंत्री रेखा आर्या के मामले में एसआईटी ने आरोपी गिरधारी लाल साहू और महिला को नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने आरोपी पक्ष को प्रकरण के संबंध में बयान के लिए देहरादून बुलाया है। आरोपियों के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस उनके संपर्क में रहने वाले लोगों और परिजनों पर नजर बनाए हुए है।
मंत्री रेखा आर्या के मामले में एसआईटी ने आरोपी गिरधारी लाल साहू और महिला को नोटिस जारी किया है। एसआईटी ने आरोपी पक्ष को प्रकरण के संबंध में बयान के लिए देहरादून बुलाया है। आरोपियों के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस उनके संपर्क में रहने वाले लोगों और परिजनों पर नजर बनाए हुए है।
मंत्री रेखा आर्या ने कैंट कोतवाली में पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, हत्या की साजिश और एससी-एसटी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। एसआईटी ने रेखा आर्या के बयान दर्ज कर लिए हैं जबकि आरोपी साहू व महिला के भी बयान लिए जाने हैं। सूत्रों के अनुसार महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। महिला व साहू के बीच बातचीत का आडियो मंत्री ने पुलिस को उपलब्ध कराया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि आरोपियों को नोटिस देकर बयान देने के लिए बुलाया गया है।
साहू तक नहीं पहुंची पुलिस, दो मोबाइल नंबर बंद
रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वह बरेली और कुमाऊं क्षेत्र में नहीं है। ऐसे में एसआईटी की ओर से साहू के दो मोबाइल नंबर सर्विलांस में लगाए गए हैं। यह दोनों नंबर बंद आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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