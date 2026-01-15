Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़SIT formed in uttarakhand farmer suicide case 12 policemen transferred
SIT का गठन, 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर; किसान खुदकुशी मामले में बड़ा ऐक्शन

SIT का गठन, 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर; किसान खुदकुशी मामले में बड़ा ऐक्शन

संक्षेप:

उत्तराखंड के काठगोदाम में एक 39 वर्षीय किसान की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है।

Jan 15, 2026 08:05 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तान टाइम्स
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के काठगोदाम में एक 39 वर्षीय किसान की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है। ऊधम सिंह नगर जिले के पैगा गांव के रहने वाले इस किसान ने 10 और 11 जनवरी की दरमियानी रात गौलापार के एक होटल में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सुसाइड से पहले किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने काशीपुर के कुछ स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों पर 4 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था। पीड़ित का दावा था कि न तो उन्हें जमीन दी गई और न ही उनके पैसे वापस मिले।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना के संबंध में पहले ही निलंबित किए जा चुके 12 पुलिसकर्मियों, जिनमें तीन उप-निरीक्षक और एक सहायक उप-निरीक्षक शामिल हैं, का तत्काल प्रभाव से चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में तबादला कर दिया गया है।

मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसटीएफ के आईजी नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, टीम में चंपावत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय गणपति; तनकपुर की सर्किल अधिकारी वंदना वर्मा; इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट; और सब-इंस्पेक्टर मनीष खत्री शामिल हैं इस टीम को वायरल वीडियो के दावों और मृतक द्वारा भेजे गए ईमेल में लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।