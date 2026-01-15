SIT का गठन, 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर; किसान खुदकुशी मामले में बड़ा ऐक्शन
उत्तराखंड के काठगोदाम में एक 39 वर्षीय किसान की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है।
उत्तराखंड के काठगोदाम में एक 39 वर्षीय किसान की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसकी जांच के लिए पुलिस ने एसआईटी (SIT) का गठन किया है। ऊधम सिंह नगर जिले के पैगा गांव के रहने वाले इस किसान ने 10 और 11 जनवरी की दरमियानी रात गौलापार के एक होटल में कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी।
सुसाइड से पहले किसान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने काशीपुर के कुछ स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों पर 4 करोड़ रुपये की जमीन की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया था। पीड़ित का दावा था कि न तो उन्हें जमीन दी गई और न ही उनके पैसे वापस मिले।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड में हाड़ कंपाने वाली सर्दी का सितम, स्कूलों में छुट्टी बढ़ी; बारिश-बर्फबारी की गुड न्यूज भी आई
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। घटना के संबंध में पहले ही निलंबित किए जा चुके 12 पुलिसकर्मियों, जिनमें तीन उप-निरीक्षक और एक सहायक उप-निरीक्षक शामिल हैं, का तत्काल प्रभाव से चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में तबादला कर दिया गया है।
मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसटीएफ के आईजी नीलेश आनंद भरणे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, टीम में चंपावत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अजय गणपति; तनकपुर की सर्किल अधिकारी वंदना वर्मा; इंस्पेक्टर दीवान सिंह बिष्ट; और सब-इंस्पेक्टर मनीष खत्री शामिल हैं इस टीम को वायरल वीडियो के दावों और मृतक द्वारा भेजे गए ईमेल में लगाए गए आरोपों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।