SIR ने भाजपा-कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ाई, इन 6 सीटों पर गणित बदला; जीत के अंतर से 4 गुना वोटर घटे
एसआईआर के बाद नैनीताल जिले की 6 सीटों पर गणित बिगड़ गया है। सबसे ज्यादा हल्द्वानी में मतदाता घटे हैं। ऐसे में यहां भाजपा और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ गई है।
बृजेंद्र मेहता, हल्द्वानी
उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नैनीताल जिले की छह सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 78,352 मतदाता कम दर्ज हुए हैं। सबसे बड़ा झटका हल्द्वानी सीट पर दिखा, जहां 30,705 मतदाता घट गए। यह संख्या 2022 में कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश की जीत के अंतर 7,814 से करीब चार गुना है। मतदाता सूची में आया यह बदलाव भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए सियासी चुनौती बन गया है।
तीन अक्तूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, नैनीताल जिले में अब 6,97,547 वोटर हैं। इनमें 3,63,095 पुरुष, 3,34,440 महिलाएं हैं। वर्ष 2022 में जिले में कुल 7,75,899 मतदाता थे। करीब पांच साल में आई गिरावट ने आगामी चुनाव के लिए बूथवार समीकरणों की समीक्षा जरूरी कर दी है। बता दें कि उत्तराखंड में एसआईआर के बाद मतदाताओं की संख्या में करीब नौ लाख की कर्मी दर्ज की गई है।
भगत की सबसे बड़ी जीत
वर्ष 2022 में कालाढूंगी से भाजपा के बंशीधर भगत 23,931 मतों से जीते थे। लालकुआं में भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट की जीत का अंतर 17,527 रहा। भीमताल में राम सिंह कैड़ा 9,844, नैनीताल में भाजपा की सरिता आर्या 7,881 और हल्द्वानी में कांग्रेस के सुमित हृदयेश 7,814 मतों से जीते थे। रामनगर में भाजपा के दीवान सिंह बिष्ट ने 4,745 मतों से जीत दर्ज की थी।
मतदाताओं की स्थिति
नैनीताल जिले की छह विधानसभा सीटों पर वर्ष 2022 के मुकाबले अब कुल 78,352 मतदाता कम हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, लालकुआं में मतदाताओं की संख्या 1,20,392 से घटकर 1,08,521, भीमताल में 1,00,634 से 97,563, नैनीताल में 1,09,970 से 93,122, हल्द्वानी में 1,51,396 से 1,20,691, कालाढूंगी में 1,71,693 से 1,65,430 और रामनगर में 1,21,808 से घटकर 1,12,220 रह गई है। इस तरह जिले में वर्ष 2022 में कुल 7,75,899 मतदाता थे, जबकि अब इनकी संख्या घटकर 6,97,547 रह गई है।
‘सिर्फ एसआईआर से नहीं घटे मतदाता’
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक राय के अनुसार, नैनीताल जिले में 78,352 मतदाताओं की कमी के पीछे केवल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ही कारण नहीं है। नियमित पुनरीक्षण, मृत एवं अपात्र मतदाताओं के नाम हटने, स्वयं नाम कटवाने और मतदाताओं के स्थानांतरण से भी संख्या में बदलाव आया है। एक भी नाम बिना वैधानिक प्रक्रिया के नहीं हटाया गया है। एसआईआर के दौरान करीब 2.35 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। घर-घर सत्यापन के दौरान लगभग 71 हजार मतदाता मौके पर नहीं मिले, जिनका दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। पात्र मतदाता फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हल्द्वानी में सर्वाधिक गिरावट
राज्य निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार हल्द्वानी विधानसभा में मतदाता संख्या 1,51,396 से घटकर 1,20,691 रह गई है। जबकि, नैनीताल में 16,848, लालकुआं में 11,871, रामनगर में 9,648, कालाढूंगी में 6,209 और भीमताल में 3,071 मतदाता कम हुए हैं। यानी जिले की सभी छह सीटों पर मतदाता आधार घटा है। जबकि, जानकारों ने इस अवधि में जनपद की आबादी एक लाख से अधिक बढ़ने का अनुमान जताया है।
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