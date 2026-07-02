SIR in Uttarakhand: जहां ज्यादा मतदाता गायब, वहां खुद हालात परखेंगे आयुक्त
SIR in Uttarakhand: उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने ऑनलाइन बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि जहां ज्यादा मतदाता गायब होंगे, वहां आयुक्त खुद हालात परखेंगे।
SIR in Uttarakhand: उत्तराखंड में इन दिनों एसआईआर चल रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत दोनों मंडलों के आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों के जिलों का धरातलीय दौरा करने के निर्देश दिए हैं।
वे विशेष रूप से ऐसे पोलिंग बूथों का निरीक्षण करेंगे, जहां अनकलेक्टेबल (जिनका पता नहीं मिल पा रहा है) श्रेणी में दर्ज मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। इसके साथ ही वे जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की ओर से जांच की गई ऐब्सेंट, शिफ्टेड और डुप्लीकेट सूचियों की भी समीक्षा करेंगे।
ऑनलाइन बैठक में कई निर्देश
बुधवार को सीईओ ने कुमांऊ गढ़वाल के मंडलायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी ऐब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ सूची में शामिल मतदाताओं के गणना फॉर्म पर स्पष्ट टिप्पणी दर्ज करें। प्रत्येक टिप्पणी पर बीएलओ के साथ-साथ बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्यों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य है।
14 जुलाई तक ड्राफ्ट मतदाता सूची होगी जारी
डॉ. पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने वाली है। इसके तुरंत बाद लोगों के दावों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए मजबूत कार्ययोजना बनाई जाए। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेश में 70 ईआरओ के साथ-साथ आठ सौ एईआरओ की भी तैनाती की जा चुकी है। उन्होंने सभी जिलों को इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि नोटिस फेज के दौरान किसी भी आम मतदाता को बेवजह परेशानी न उठानी पड़े।
पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के लिए लगेंगे विशेष कैंप
मतदाताओं की सुविधा के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए न्याय पंचायत स्तर पर दावे-आपत्तियों के निस्तारण के लिए कैंप लगाने का रोस्टर तैयार किया जाएगा। वहीं, मैदानी क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए तहसील कार्यालयों के अलावा नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर कैंप लगाने का रोस्टर बनाया जाएगा।
70 ईआरओ के साथ ही 800 एईआरओ की भी तैनाती
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 70 ईआरओ के साथ ही 800 एईआरओ की भी तैनाती की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जनपद इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नोटिस फेज में किसी भी मतदाता को अनावश्यक परेशानी ना हो।
सभी 13 जिलों में 95 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित
उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने आठ जून से अब तक सभी 13 जिलों में 94.86 प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरित कर दिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 13 बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) ने अभियान शुरू होने के आठ दिनों के भीतर अपना लक्ष्य पूरा कर लिया।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य में कुल 79,60,762 मतदाताओं में से 75,51,246 गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। यह कार्य 11,732 बीएलओ के नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है।
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