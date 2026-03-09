Hindustan Hindi News
पत्नी से मारपीट के वीडियो को झूठा बता कराया मुकदमा, जांच में निकला सच; कारोबारी पर ही केस

Mar 09, 2026 07:51 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
देहरादून में सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स के मालिक और अरबपति कारोबारी सुयश अग्रवाल अपनी ही कराई शिकायत मामले में खुद फंस गए। पत्नी से मारपीट के वीडियो को फेक बताकर उन्होंने पुलिस कंप्लेन की थी। अब जांच में वह वीडियो सच निकला।

देहरादून में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर दर्ज कराया गया मुकदमा अब शिकायतकर्ता अरबपति कारोबारी के लिए ही मुश्किल बन गया है। सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स के मालिक सुयश अग्रवाल ने जिस वीडियो को अपनी छवि धूमिल करने की साजिश बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस जांच में वही वीडियो सही पाया गया। जांच के बाद पुलिस ने अब उसी मुकदमे में सुयश अग्रवाल को ही आरोपी बना लिया है।

जानकारी के अनुसार, राजपुर रोड निवासी कारोबारी सुयश अग्रवाल ने 28 जनवरी को देहरादून स्थित साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से प्रसारित किया जा रहा है, जिससे उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुयश ने अपनी शिकायत में आशंका जताई थी कि किसी ने जानबूझकर यह वीडियो वायरल कर उनकी छवि खराब करने की साजिश रची है।

सुयश अग्रवाल ने पुलिस को यह भी बताया था कि उन्हें इस वायरल वीडियो की जानकारी 18 जनवरी को उनके मित्र अंकुर अग्रवाल और परिचित मुकुल शर्मा के माध्यम से मिली। इसके बाद उन्होंने मामले को गंभीर मानते हुए साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और वीडियो की सत्यता की जांच की मांग की।

जांच में सही निकला वीडियो

हालांकि, पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला अलग ही दिशा में जाता नजर आया। जांच के दौरान सामने आया कि वीडियो में दिख रही घटना वास्तविक है और इसमें सुयश अग्रवाल अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में उनकी पत्नी ने भी खुद पुलिस को जानकारी दी और घटना की पुष्टि की।

इन तथ्यों के सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को साइबर अपराध थाने से राजपुर थाने स्थानांतरित कर दिया, ताकि घरेलू हिंसा से जुड़े पहलुओं की विस्तृत जांच की जा सके। राजपुर थाना पुलिस ने मामले की पड़ताल करते हुए संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए और वीडियो की सत्यता की पुष्टि की।

कारोबारी पर ही केस

राजपुर थाने के इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि जांच में मिले तथ्यों के आधार पर शनिवार को राजपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस मुकदमे को पहले वायरल वीडियो के जरिए छवि धूमिल करने की शिकायत के रूप में दर्ज कराया गया था, अब उसी मामले में सुयश अग्रवाल को ही आरोपी बनाया गया है।

पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद शहर में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Crime News अन्य..

