सिल्क्यारा टनल में हादसा! कंक्रीट ब्लॉक गिरने से मजदूर की मौत
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत स्थित सिल्क्यारा टनल में बुधवार-गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कंक्रीट ब्लॉक टूटने के कारण उसकी चपेट में आए एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद अंतर्गत स्थित सिल्क्यारा टनल में बुधवार-गुरुवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक कंक्रीट ब्लॉक टूटने के कारण उसकी चपेट में आए एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रबंधन केंद्र प्रभारी शार्दूल गुसांई ने बताया कि आज सुबह मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, सिल्क्यारा टनल में रात्रि लगभग 2 बजे एक दुर्घटना हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार बड़कोट साइड से लगभग 900 मीटर अंदर टनल की कंक्रीट की लाइनिंग का एक ब्लॉक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से झारखंड निवासी 21 साल के एक मजदूर की मौत हो गई।
एनएचआईडीसीएल द्वारा घटना की विस्तृत जांच एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दुर्घटना के कारणों एवं अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही की जाएगी।
जब 17 दिन तक चला था सबसे चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू अभियान
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिल्क्यारा-बड़कोट सुरंग में 12 नवंबर 2023 की सुबह बड़ा हादसा हुआ। सुरंग का एक हिस्सा अचानक ढह जाने से वहां काम कर रहे 41 मजदूर अंदर फंस गए। यह सुरंग चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के बीच यात्रा को आसान बनाना है। हादसे के बाद मलबे के कारण सुरंग का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और मजदूर करीब 60 मीटर मलबे के पीछे फंस गए। शुरुआती दिनों में उन्हें पाइप के जरिए ऑक्सीजन, खाना और पानी के साथ दवाइयां पहुंचाई गईं। इसके अलावा वायरलेस और पाइप के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा गया।
विदेशी मदद भी ली गई थी
सिल्क्यारा टनल हादसे के बचाव अभियान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की मदद ली गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, बीआरओ, एनएचआईडीसीएल समेत कई एजेंसियां दिन-रात राहत कार्य में जुटीं। अमेरिकी ऑगर मशीन से मलबे में ड्रिलिंग की गई, लेकिन मशीन के खराब हो जाने के बाद अभियान में नई चुनौती आ गई। इसके बाद 'रैट-होल माइनर्स' कहे जाने वाले विशेषज्ञों ने बेहद संकरी जगह में हाथों से खुदाई कर रास्ता बनाया। इस कठिन और जोखिम भरे अभियान के दौरान कई बार रणनीति बदली गई, लेकिन बचाव दल ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार प्रयास जारी रखे।
आखिरकार 28 नवंबर 2023 को करीब 17 दिन बाद सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर आया, पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। इस सफल रेस्क्यू अभियान की देश-विदेश में सराहना हुई और इसे भारत के सबसे कठिन बचाव अभियानों में से एक माना गया। इस हादसे ने निर्माणाधीन सुरंगों में सुरक्षा मानकों, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन तैयारियों की आवश्यकता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए और भविष्य में ऐसे हादसों को दोबारा रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत करने पर जोर दिया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।