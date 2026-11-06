सियाचीन में 11 गढ़वाल राइफल के जवान रमेश रावत शहीद, 2 महीने लड़ी जिंदगी की जंग
सियाचीन में 11 गढ़वाल राइफल के जवान रमेश रावत शहीद हो गए हैं। उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था। उन्होंने 2 महीने तक जिंदगी की जंग लड़ी।
सरहदों की रक्षा करते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात काशीपुर के वीर सपूत नायब सूबेदार रमेश सिंह रावत शहीद हो गए हैं। 16वीं गढ़वाल राइफल्स की 'बी' कंपनी में तैनात रावत सियाचिन में माइनस तापमान और अत्यधिक ठंड के प्रभाव के कारण नायब सूबेदार रमेश सिंह रावत के मस्तिष्क में रक्त का थक्का (ब्लड क्लॉट) जम गया था।
उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कमांड अस्पताल चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया था, जहां पिछले दो महीनों से उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों के तमाम प्रयासों और इलाज के बावजूद वह जिंदगी की जंग हार गए। गुरुवार को ढेलापुर घाट पर उन्हें पूरे सैन्य सम्मान से विदाई दी गई। परिवार में मां राजेश्वरी, पिता ख्याति सिंह रावत, पत्नी भारती, पुत्र समीर और पुत्री दीया हैं।
वीर सपूत को नम आंखों से दी अंतिम विदाई
काशीपुर के वीर सपूत नायब सूबेदार रमेश सिंह रावत को गुरुवार को ढेलापुर घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। गुरुवार की सुबह जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो वहां कोहराम मच गया।
परिजनों, स्थानीय नागरिकों, पूर्व सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों ने नम आंखों से वीर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उनके घर से सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। रास्ते में लोगों ने पुष्प वर्षा की। ढेलापुर घाट पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
पूर्व सैनिक संगठन काशीपुर के अध्यक्ष चंद्र सिंह रावत ने बताया कि देश के लिए उनका यह सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, महापौर दीपक बाली, पार्षद संजय शर्मा, एसडीएम अभय प्रताप सिंह, तहसीलदार पंकज चंदोला, स्टेशन हेडक्वार्टर का फ्यूनरल गार्ड, 16वीं गढ़वाल राइफल्स के जवान, स्थानीय पुलिस, काशीपुर, कुंडेश्वरी और पीरूमदारा के पूर्व सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
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