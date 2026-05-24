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हिमालय की गोद में स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, पहले दिन 6605 तीर्थ यात्री पहुंचे

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, ज्योतिर्मठ
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हिमालय की गोद में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 9 बजे विधि विधान से खुल गए हैं। वर्ष की पहली अरदास में शामिल होने और हुक्मनामा सुनने के लिए विभिन्न राज्यों से 6605 सिख तीर्थ यात्री पहले दिन हेमकुंड साहिब पहुंचे।

हिमालय की गोद में स्थित श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, पहले दिन 6605 तीर्थ यात्री पहुंचे

हिमालय की गोद में स्थित सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 9 बजे विधि विधान से खुल गए हैं। वर्ष की पहली अरदास में शामिल होने और हुक्मनामा सुनने के लिए विभिन्न राज्यों से 6605 सिख तीर्थ यात्री पहले दिन हेमकुंड साहिब पहुंचे। पंजाब एवं सेना के बैंडों की स्वर लहरियों के बीच ‘जो बोले सो निहाल’ के जयघोषों के बीच गुरुग्रंथ साहब को प्रातः साढ़े आठ बजे सच खंड से दरबार साहब में लाया गया। पंज प्यारों की अगुवाई में सचखंड को खोला गया और गुरुग्रंथ साहब को पुष्पवर्षा के बीच दरबार साहब में सुशोभित किया गया।

गुरु ग्रंथ साहिब के दरबार साहब में पहुंचने पर सुखमनी साहब का पाठ किया गया। ठीक 9 बजे गुरुग्रंथ साहिब को सच खंड से दरबार साहब में सुशोभित किया गया। जिससे पहले पंज प्यारों ने हेमकुंड गुरुद्वारा साहिब की परिक्रमा कर सुखद यात्रा की मनौतियां मांगी। 10 बजे दरबार साहिब में सुखमनी पाठ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद प्रसिद्ध रागी भाई शुभदीप सिंह ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए।

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भजन कीर्तन के बाद मुख्य ग्रंथी सुच्चा सिंह और हमीर सिंह सुखमनी पाठ आरंभ किया और हेमकुंड की महत्ता से तीर्थ यात्रियों को अवगत कराया। सुखमनी पाठ के समापन पर साढ़े बारह बजे वर्ष की पहली अरदास की गई। पहली अरदास में सभी तीर्थ यात्रियों ने अपनी मनौतियां मांगी। दोपहर एक बजे वर्ष का पहला हुक्मनामा लिया गया।

उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित

गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमैंट ट्रस्ट ने कपाट खुलने पर मौजूद ब्रिगेडियर बत्रा और कर्नल विरेंद्र ओला को सेना में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सीरोपा प्रदान किया। पुलिस इंस्पेक्टर चित्रगुप्त और सब इंस्पेक्टर अमनदीप को भी यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की मदद करने पर सीरोपा से सम्मानित किया। भातीय सेना के सभी जवान जिन्होंने 20 दिन से अधिक समय तक तैनात रहकर घांगरिया से हेमकुंड तक के पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम किया उन सभी को भी ट्रस्ट ने सम्मानित किया।

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यहां भी भीषण गर्मी का असर

इस वर्ष भीषण गर्मी का असर उच्च हिमालय में भी देखने को मिल रहा है। पूर्व वर्ष तक हेमकुंड के कपाट खुलने पर यहां पर 3 फीट से अधिक बर्फ मौजूद रहती थी लेकिन इस बार अधिकांश बर्फ पिघल चुकी है। मात्र अंतिम डेढ किमी में रास्ते के अगल बगल कुछ बर्फ मौजूद है। लेकिन तराई से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए हल्की बर्फ की उपलब्धता भी किसी रोमांच से कम नही है।

निशान साहिब का चोला बदला

हेमकुंड के पाट खुलने व पहली अरदास के बाद गुरुद्वारे एवं हिम सरोवर के बीच में स्थित निशान साहिब का चोला बदला गया। मुख्य प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि निशान साहब की पूजा के बाद नया चोला चढ़ाया गया।

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हिम सरोवर में स्नान किया

कड़ाके की ठंड के बावजूद सिख तीर्थ यात्रियों ने बर्फ से ढके हिम सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहिब में मत्था टेका। ट्रस्ट की ओर से सिख यात्रियों को लंगर में खिचड़ी और प्रसाद में हलवा दिया गया। ईंधन की कमी इस बार हेमकुंड यात्रा के पहले दिन देखने को साफ साफ मिली। पूर्व वर्ष में जहां ट्रस्ट द्वारा नानाप्रकार के व्यंजन बनाये जाते थे तो इस वर्ष लंगर में मात्र खिचड़ी दी गई। प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि गोविन्दघाट, घांगरिया, हेमकुंड सभी गुरुद्वारों में ट्रस्ट ने मेडिकल व्यवस्था स्थापित की है ताकि तीर्थ यात्रियों को परेशानी न हो। प्रशासन ने घांगरिया गोविन्दघाट में मेडिकल जांच व्यवस्था की है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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