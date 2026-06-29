जसपाल राणा के परिवार में एक और दुखद घटना, 16 दिन बाद उनकी मां भी नहीं रहीं
जसपाल राणा के निधन के 16 दिन बाद उनकी माता का भी निधन हो गया। उनका दिल्ली के सैन्य अस्पताल में इलाज चल रहा था। मां ने उस दिन आखिरी सांस ली, अगर जसपाल जीवित होते तो उनका 50वां जन्मदिन होता।
विश्वविख्यात निशानेबाज स्व. जसपाल राणा के बाद उनकी माता श्यामा देवी राणा का भी निधन हो गया। उन्होंने रविवार शाम को दिल्ली के सैन्य अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस ली। वह 78 वर्ष की थीं। जानकारी के अनुसार, 12 जून को जब उनके बेटे जसपाल राणा का निधन हुआ था तो उस समय वह अस्पताल में थीं, इसलिए उन्हें बेटे के निधन की बात नहीं बताई गई थी। 28 जून को जसपाल की माता का देहांत हुआ, अगर जसपाल जीवित होते तो 28 जून रविवार को उनका 50वां जन्मदिन होता।
राणा परिवार के करीबी प्रदीप कवि बिट्टू ने बताया कि श्यामा देवी का अंतिम संस्कार सोमवार 29 जून को टिहरी जनपद के नैनबाग में यमुना तट पर किया जाएगा। श्यामा देवी उत्तराखंड के पूर्व खेल मंत्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नारायण सिंह राणा की पत्नी थीं। गत 12 जून को जब उनके बेटे निशानेबाज जसपाल राणा का निधन हुआ था तो उस समय वह अस्पताल में भर्ती थीं।
12 जून को जसपाल राणा का हुआ था निधन
जसपाल का 12 जून को 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इससे पहले उनकी हृदय संबंधी दिक्कतों के लिए शल्य चिकित्सा कराई गई थी। श्यामा देवी को इसके कुछ दिनों बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और रविवार को उनका निधन हो गया। रविवार को जसपाल का 50वां जन्मदिन होता।
उत्तराखंड सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया, ''हमें नारायण सिंह राणा जी की पत्नी और प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज पद्म श्री दिवंगत जसपाल राणा जी की पूज्य माताजी के निधन का अत्यंत दुःखद समाचार प्राप्त हुआ।'' उन्होंने कहा, ''इस कठिन घड़ी में मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दे।''
जसपाल के निधन से अनजान थीं श्यामा
देहरादून। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज स्वर्गीय जसपाल राणा की माता श्यामा देवी के निधन से राणा परिवार के साथ-साथ खेल जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है। गत 12 जून को जब उनके बेटे जसपाल राणा का निधन हुआ था तो उस समय वह अस्पताल में थीं, इसलिए उन्हें बेटे के निधन की बात नहीं बताई गई थी।
पिछले दो हफ्तों में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। इस बीच उनके भी निधन की अफवाह उड़ गई। अंततः उन्होंने दिल्ली के सैन्य अस्पताल में अंतिम सांस ली। गौरतलब है कि जसपाल राणा का 12 जून को नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया था। उन्होंने भारतीय निशानेबाजी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। बाद में कोच के रूप में खिलाड़ियों को तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में अनेक निशानेबाजों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता पाई।
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