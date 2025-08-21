रिश्तों में दरार का खून से बदला, बड़े भाई की प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

छोटे भाई को शक था कि बड़े भाई की प्रेमिका के कारण दोनों भाईयों के बीच रिश्तों में दरार बढ़ रही है। इससे परेशान होकर उसने भाई की प्रेमिका को ही रास्ते से हटा दिया।

नैनीताल के मुखानी में तीन सप्ताह पहले हुई योगा ट्रेनर ज्योति मेर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि योगा सेंटर संचालक अजय यदुवंशी के छोटे भाई अभय ने दुपट्टे से गला घोंटकर ज्योति की हत्या की थी। उसे शक था कि ज्योति की उसके बड़े भाई अजय से नजदीकी बढ़ रही है, इससे दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार आ रही है। आरोपी को पुलिस ने नगला, खटीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह वकील से मिलने आ रहा था।

एसएसपी पीएन मीणा ने बुधवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जेकेपुरम में किराए पर रहने वाली 35 वर्षीय ज्योति मेर की लाश उसी के कमरे में 31 जुलाई को मिली थी। तीन अगस्त को मुखानी थाने में ज्योति की मां हल्दूचौड़ निवासी दीपा मेर ने योगा सेंटर संचालक सगे भाइयों बिहार निवासी अजय यदुवंशी और अभय यदुवंशी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक संदिग्ध युवक ज्योति के कमरे की दिशा से निकलता दिखाई दिया। हाव-भाव और स्थानीय इनपुट से उसकी पहचान अभय उर्फ राजा मूल निवासी गोल चौक, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण बिहार के तौर पर हुई। वह वर्तमान में योगा सेंटर के परिसर में रहता था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया।

इस बीच उसके नेपाल भागने का इनपुट मिला। 19 अगस्त की शाम को उसे नगला तिराहा, खटीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अभय ने बताया कि उसके बड़े भाई अजय का फिटनेस योगा सेंटर है। सेंटर को दोनों भाई मिलकर चलाते थे। सेंटर में ज्योति मेर भी काम करती थी। अभय का कहना था कि ज्योति और अजय के बीच नजदीकियां बढ़ने की वजह से अजय ने उसे खर्चा देना बंद कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया था। पुलिस के अनुसार, गुस्से में आए अभय ने ज्योति के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। उसी के दुपट्टे से पीछे से गला दबाया। हत्या करने के बाद आरोपी टैक्सी से बनबसा पहुंचा और वहां से नेपाल चला गया। पुलिस ने आरोपी से वह दुपट्टा भी बरामद किया है जिससे गला घोंटा गया।