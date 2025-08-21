Shocking Murder in Uttarakhand Younger Brother Kills Elder Brother Lover Over Family Rift रिश्तों में दरार का खून से बदला, बड़े भाई की प्रेमिका को उतारा मौत के घाट, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
रिश्तों में दरार का खून से बदला, बड़े भाई की प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

छोटे भाई को शक था कि बड़े भाई की प्रेमिका के कारण दोनों भाईयों के बीच रिश्तों में दरार बढ़ रही है। इससे परेशान होकर उसने भाई की प्रेमिका को ही रास्ते से हटा दिया।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नैनीतालThu, 21 Aug 2025 07:13 AM
नैनीताल के मुखानी में तीन सप्ताह पहले हुई योगा ट्रेनर ज्योति मेर की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का कहना है कि योगा सेंटर संचालक अजय यदुवंशी के छोटे भाई अभय ने दुपट्टे से गला घोंटकर ज्योति की हत्या की थी। उसे शक था कि ज्योति की उसके बड़े भाई अजय से नजदीकी बढ़ रही है, इससे दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार आ रही है। आरोपी को पुलिस ने नगला, खटीमा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह वकील से मिलने आ रहा था।

एसएसपी पीएन मीणा ने बुधवार को हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि जेकेपुरम में किराए पर रहने वाली 35 वर्षीय ज्योति मेर की लाश उसी के कमरे में 31 जुलाई को मिली थी। तीन अगस्त को मुखानी थाने में ज्योति की मां हल्दूचौड़ निवासी दीपा मेर ने योगा सेंटर संचालक सगे भाइयों बिहार निवासी अजय यदुवंशी और अभय यदुवंशी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था।

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक संदिग्ध युवक ज्योति के कमरे की दिशा से निकलता दिखाई दिया। हाव-भाव और स्थानीय इनपुट से उसकी पहचान अभय उर्फ राजा मूल निवासी गोल चौक, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण बिहार के तौर पर हुई। वह वर्तमान में योगा सेंटर के परिसर में रहता था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया।

इस बीच उसके नेपाल भागने का इनपुट मिला। 19 अगस्त की शाम को उसे नगला तिराहा, खटीमा से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी अभय ने बताया कि उसके बड़े भाई अजय का फिटनेस योगा सेंटर है। सेंटर को दोनों भाई मिलकर चलाते थे। सेंटर में ज्योति मेर भी काम करती थी। अभय का कहना था कि ज्योति और अजय के बीच नजदीकियां बढ़ने की वजह से अजय ने उसे खर्चा देना बंद कर दिया और उसे अपने घर से निकाल दिया था। पुलिस के अनुसार, गुस्से में आए अभय ने ज्योति के कमरे में जाकर उसकी हत्या कर दी। उसी के दुपट्टे से पीछे से गला दबाया। हत्या करने के बाद आरोपी टैक्सी से बनबसा पहुंचा और वहां से नेपाल चला गया। पुलिस ने आरोपी से वह दुपट्टा भी बरामद किया है जिससे गला घोंटा गया।

एसओ मुखानी दिनेश जोशी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद कमरे से बाहर निकलने से पहले आरोपी ने सिर पर टोपी और मुंह पर मास्क लगा लिया। उसने सिर भी मुंडवा लिया था। बताया कि आरोपी ने कमरे पर जाकर ज्योति से नींबू पानी बनाने को कहा था। फिर उसके पीछे जाकर दुपट्टे से गला घोंट दिया। बताया जा रहा है कि योगा ट्रेनर से नजदीकियों की बात अभय ने अपनी भाभी यानि अजय की पत्नी को बताई थी। जिस कारण दंपति के रिश्तों में भी दरार आने लगी थी।

