उत्तराखंड को फल-सब्जी उत्पादन का हब बनाएंगे, न्यूजीलैंड से करार; बोले शिवराज

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड को फल-सब्दी उत्पादन का वैश्विक हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएंगे।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने का संकल्प लेकर कार्य रहे हैं। गौचर में सोमवार को राज्य स्तरीय किसान दिवस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खराब पौध के कारण किसानों की मेहनत बेकार न हो इसके लिए केंद्र सरकार मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित करेगी। इससे किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति की अच्छी पौध मिल सकेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि अधिकारियों-वैज्ञानिकों की टीम के जरिए उत्तराखंड में कृषि के लिए पांच साल का रोडमैप बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं, ताकि छोटे-छोटे खेतों में अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिए फल, सब्जी, पशु व मछली पालन के साथ जड़ी बूटी उत्पादन पर जोर देना होगा।

न्यूजीलैंड के साथ करार केंद्र सरकार नीतिगत बदलाव के जरिए प्रदेश की जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगी।