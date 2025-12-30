Hindustan Hindi News
Shivraj singh chauhan Says Uttarakhand to Emerge as Fruits Vegetables Production Hub Tie Up with New Zealand
उत्तराखंड को फल-सब्जी उत्पादन का हब बनाएंगे, न्यूजीलैंड से करार; बोले शिवराज

संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड को फल-सब्दी उत्पादन का वैश्विक हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएंगे।

Dec 30, 2025 09:05 am ISTGaurav Kala गौचर (चमोली)
केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, उत्तराखंड को फल और सब्जी उत्पादन की वैश्विक राजधानी बनाने का संकल्प लेकर कार्य रहे हैं। गौचर में सोमवार को राज्य स्तरीय किसान दिवस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खराब पौध के कारण किसानों की मेहनत बेकार न हो इसके लिए केंद्र सरकार मुक्तेश्वर में 100 करोड़ की लागत से ‘क्लीन प्लांट सेंटर’ स्थापित करेगी। इससे किसानों को कीवी, सेब, माल्टा सहित नींबू प्रजाति की अच्छी पौध मिल सकेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि अधिकारियों-वैज्ञानिकों की टीम के जरिए उत्तराखंड में कृषि के लिए पांच साल का रोडमैप बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटीग्रेटेड खेती पर जोर दे रहे हैं, ताकि छोटे-छोटे खेतों में अधिक उत्पादन हो सके। इसके लिए फल, सब्जी, पशु व मछली पालन के साथ जड़ी बूटी उत्पादन पर जोर देना होगा।

न्यूजीलैंड के साथ करार

केंद्र सरकार नीतिगत बदलाव के जरिए प्रदेश की जरूरत के अनुसार बजट उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर कीवी पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाएगी।

किसानों के हित में काम कर रही सरकार: धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने मंडुवा, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसे फसलों के प्रोत्साहन के लिए नई नीतियां लागू की हैं, जिन पर 1200 करोड़ रुपये की लागत आएगी। राज्य में बागवानी और औद्यानिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जापान सहायतित 526 करोड़ रुपये की उत्तराखंड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना संचालित है। उन्होंने कहा कि बागवानी, मशरूम, शहद, चाय एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन में राज्य ने उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
