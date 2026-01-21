शंकराचार्य का फैसला सरकार नहीं करती, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर संतों की दो टूक, माफी पर अड़े

संक्षेप: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार व्यवहार पर हरिद्वार संत समाज में रोष है। उन्होंने मेला प्रशासन के शंकराचार्य पद के उपयोग को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि यह पद सरकार या प्रशासन नहीं देती।

प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गंगा स्नान से रोके जाने और ज्योर्तिपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कथित दुर्व्यवहार को लेकर उपजे विवाद पर हरिद्वार के संत समाज में रोष है। हरकी पैड़ी पर साधु–संतों ने धरना देकर स्पष्ट किया कि शंकराचार्य पद का फैसला सरकार या प्रशासन नहीं करता है। पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से शंकराचार्य और उनके शिष्यों से सार्वजनिक माफी की मांग की है। एक दिन पहले प्रयागराज मेला प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए शंकराचार्य पद के उपयोग पर सवाल उठाए थे।

प्रयागराज में गंगा स्नान से रोके जाने को लेकर यूपी प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच विवाद ने हरिद्वार में भी प्रतिध्वनि पैदा कर दी है। हरकी पैड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से अविलंब माफी मांगी की मांग की।

शिखा कटवाने की चेतावनी दी उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों से दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध किया। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि प्रयागराज की घटना सनातन प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। एक ब्रह्मचारी का तप कठिनाइयों से भरा होता है। प्रयागराज प्रशासन ने भारत के सम्मानित पीठ के शंकराचार्य का अपमान किया है। उनके ब्रह्मचारी शिष्यों की शिखा पकड़कर खींची गई। लिहाजा, ऐसे अफसर और कर्मचारियों को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा न करने पर शिखा कटवाने की चेतावनी दी।