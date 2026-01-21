Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Shankaracharya is Not Appointed by Government Haridwar Saints reply on Swami Avimukteshwaranand Demand Apology
शंकराचार्य का फैसला सरकार नहीं करती, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर संतों की दो टूक, माफी पर अड़े

शंकराचार्य का फैसला सरकार नहीं करती, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर संतों की दो टूक, माफी पर अड़े

संक्षेप:

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित दुर्व्यवहार व्यवहार पर हरिद्वार संत समाज में रोष है। उन्होंने मेला प्रशासन के शंकराचार्य पद के उपयोग को लेकर पूछे सवाल के जवाब में कहा कि यह पद सरकार या प्रशासन नहीं देती।

Jan 21, 2026 10:10 am ISTGaurav Kala हरिद्वार
share Share
Follow Us on

प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गंगा स्नान से रोके जाने और ज्योर्तिपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से कथित दुर्व्यवहार को लेकर उपजे विवाद पर हरिद्वार के संत समाज में रोष है। हरकी पैड़ी पर साधु–संतों ने धरना देकर स्पष्ट किया कि शंकराचार्य पद का फैसला सरकार या प्रशासन नहीं करता है। पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से शंकराचार्य और उनके शिष्यों से सार्वजनिक माफी की मांग की है। एक दिन पहले प्रयागराज मेला प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए शंकराचार्य पद के उपयोग पर सवाल उठाए थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रयागराज में गंगा स्नान से रोके जाने को लेकर यूपी प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच विवाद ने हरिद्वार में भी प्रतिध्वनि पैदा कर दी है। हरकी पैड़ी पर भारत साधु समाज और श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने सरकार से अविलंब माफी मांगी की मांग की।

ये भी पढ़ें:शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन जारी, बोले- भगदड़ कराकर मारने की थी साजिश
ये भी पढ़ें:राष्ट्रपति को भी शंकराचार्य तय करने का अधिकार नहीं; नोटिस पर अविमुक्तेश्वरानंद

शिखा कटवाने की चेतावनी दी

उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों से दुर्व्यवहार का कड़ा विरोध किया। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि प्रयागराज की घटना सनातन प्रेमियों के लिए चिंता का विषय है। एक ब्रह्मचारी का तप कठिनाइयों से भरा होता है। प्रयागराज प्रशासन ने भारत के सम्मानित पीठ के शंकराचार्य का अपमान किया है। उनके ब्रह्मचारी शिष्यों की शिखा पकड़कर खींची गई। लिहाजा, ऐसे अफसर और कर्मचारियों को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा न करने पर शिखा कटवाने की चेतावनी दी।

शंकराचार्य पद का फैसला सरकार नहीं करती

भारत साधु समाज के राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वामी प्रबोधानंद गिरि ने कहा कि शंकराचार्य का पद प्रशासन नहीं, बल्कि साधु-संतों की ओर से तय किया जाता है। हम प्रयागराज के घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हैं। अब तक शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी गई, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। यूपी सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे जाकर माफी मांगे।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Haridwar News Uttarakhand News Prayagraj

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।