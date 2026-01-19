Hindustan Hindi News
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Shankaracharya Avimukteshwaranand Devotees Hold Ram Naam Jap in Jyotirmath Warning to Yogi adityanath Govrnment
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में राम नाम जप, ज्योतिर्मठ में भक्तों की योगी सरकार को चेतावनी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में राम नाम जप, ज्योतिर्मठ में भक्तों की योगी सरकार को चेतावनी

संक्षेप:

Shankaracharya Avimukteshwaranand: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को संगम में स्नान से रोके जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। ज्योर्तिमठ में उनके भक्तों और समर्थकों ने यूपी सरकार का पुतला फूंका और सरकार को चेतावनी दी।

Jan 19, 2026 01:26 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हरिद्वार/ज्योतिर्मठ
Shankaracharya Avimukteshwaranand: ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मौनी अमावस्या के दिन संगम तट पर स्नान से रोके जाने के मामले में उनके समर्थकों और भक्तों में रोष बना हुआ है। उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विरोध तेज होता जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौन उपवास पर बैठ गए हैं। वहीं, हरिद्वार स्थित शंकराचार्य मठ में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में राम नाम जप किया जा रहा है।

आरोप है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर जब शंकराचार्य का काफिला संगम घाट की ओर बढ़ा, तो प्रशासन ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कुछ समर्थकों के साथ मारपीट किए जाने के आरोप भी लगे हैं। समर्थकों ने प्रशासन से सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है।

ज्योतिर्मठ में प्रदर्शन, यूपी सरकार का पुतला फूंका

ज्योतिर्मठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रमुख मठों में से एक है। इस प्रकरण से आक्रोशित लोगों ने जोशीमठ के श्रीराम चौराहे पर उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से माफी की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि यूपी सरकार ने इस मामले में कठोर और स्पष्ट कार्रवाई नहीं की, तो जोशीमठ की जनता को उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सनातन धर्म और संत समाज का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मामला क्या है, पुलिस का पक्ष

इस पूरे मामले को लेकर आरोप है कि जब शंकराचार्य और उनके समर्थकों ने संगम घाट पर रोके जाने का विरोध किया, तो कुछ समर्थकों के साथ मारपीट की गई।

वहीं, माघ मेला पुलिस अधीक्षक नीरज पांडेय ने बताया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना प्रशासनिक अनुमति के करीब 200 से 250 समर्थकों के साथ पुल नंबर दो पर लगे बैरिकेड तोड़कर स्नान घाट की ओर बढ़ गए थे। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को पहले ही सूचित किया गया था कि उस समय संगम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, इसके बावजूद वे नहीं माने। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, जिसके बाद वे बिना स्नान किए ही वापस लौट गए।

जानबूझकर स्नान से रोकने का आरोप

वहीं, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने प्रशासन की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्योतिषपीठाधीश्वर को जानबूझकर संगम स्नान से रोका गया और यह पूरी घटना पहले से सुनियोजित थी।

योगीराज का दावा है कि शंकराचार्य के समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से संगम नोज की ओर जा रहे थे, लेकिन साजिश के तहत प्रशासनिक कर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और संतों के साथ बर्बरता की गई। उन्होंने कहा कि इस घटना से पूरे संत समाज में भारी आक्रोश है।

