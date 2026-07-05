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कॉर्बेट नेशनल पार्क के रिजॉर्ट में अय्याशी, 10 युवतियां पकड़ीं, 52 युवक गिरफ्तार

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला में एक रिजॉर्ट पर पुलिस ने छापा मारकर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक हालत में 52 युवक और 10 युवतियों को पकड़ा है। 

कॉर्बेट नेशनल पार्क के रिजॉर्ट में अय्याशी, 10 युवतियां पकड़ीं, 52 युवक गिरफ्तार

कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला में एक्रोन रिजॉर्ट में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने शनिवार को छापा मारकर 52 युवक और 10 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। पुलिस ने आरोपी युवकों पर पॉस्को समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। युवकों के लिए रिजॉर्ट संचालक नेपाल, पश्चिम बंगाल और यूपी की युवतियां लेकर आया था। आरोपियों में एक किशोर और एक किशोरी भी शामिल है।

पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, शराब की पेटियां और युवतियों पर उड़ाए गए रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है। रविवार को एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने घटना का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि ढेला रिजॉर्ट में बाहर से भारी संख्या में युवक और युवतियां पहुंचे हैं।

एक्रोन रिजॉर्ट में छापेमारी

पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि सूचना देने वाले मुखबिर ने यह भी बताया था कि युवतियों को सेक्स रैकेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, एसओजी और पुलिस लाइन की टीम का गठन किया गया। टीम ने रिजॉर्ट में रामनगर सावल्दे में स्थित एक्रोन रिजॉर्ट में छापेमारी की।

52 युवक और 10 युवतियों को पकड़ा

छापेमारी के दौरान टीम ने 52 युवक और 10 युवतियों को पकड़ा। बताया कि रिजॉर्ट में अनैतिक देह व्यापार, शराब के नशे में महिलाओं को नचवाते, उनके ऊपर नोट उड़ाते और उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए पाया गया। 52 युवकों पर धारा 143 बीएनएस, धारा 3/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 14 पॉक्सो अधिनियम और 60/21आबकारी अधिनियम, धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है।

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मेरठ के कंपनी मालिक ने बुक किया था रिजॉर्ट

रिजॉर्ट में अवैध गतिविधियां संचालित करने पर उक्त एक्रोन रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी उपेन्द्र कुमार पुत्र जेपी पाल निवासी ग्राम मुल्ताननगर थाना टीपीनगर, जिला मेरठ यूपी ने बताया कि वह सिकन्दराबाद इन्सेक्टिसाइड कम्पनी का मालिक है। कंपनी कृषि से संबंधित उपकरण बनाती है। वह अपनी कंपनी से जुड़े इन लोगों को यहां मनोरंजन के उद्देश्य से लेकर आया था।

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10-10 हजार में मंगवाई गई थी युवतियां

इसके लिए उसने 10 दिन पहले रामनगर आकर एक्रोन रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेन्दर चौधरी से मुलाकात कर अपनी पार्टी के बारे में बताया। रिजॉर्ट भी बुक किया था। पुलिस के अनुसार रिजॉर्ट में पार्टी के लिए बुकिंग के दौरान ही शराब और लड़कियों की डिमांड कर दी थी। 10-10 हजार रुपये के हिसाब से युवतियां मंगवाई थीं।

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लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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