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उत्तराखंड के रिजॉर्ट में ‘सेक्स पार्टी’ करते 62 धरे, कारोबारी ने कर्मचारियों के मजे को 10-10 हजार में बुलाई लड़कियां

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, रामनगर
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रामनगर में एक्रोन रिजॉर्ट में पुलिस ने बड़ी छापेमारी में अय्याशी करते 52 लड़के और 10 लड़कियों को धरा। मास्टरमाइंड एक कंपनी का मालिक निकला। उसने बताया कि कर्मचारियों के मजे के लिए लड़कियां बुलाई गई थी।

रामनगर में ढेला के एक्रोन रिजॉर्ट में एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने छापा मारकर 52 युवक और 10 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवकों पर पॉस्को समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। युवकों के लिए रिजॉर्ट संचालक नेपाल, पश्चिम बंगाल और यूपी की युवतियां लेकर आया था। आरोपियों में एक किशोर और एक किशोरी भी शामिल है। पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, शराब की पेटियां और युवतियों पर उड़ाए गए रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने रिजॉर्ट को सील कर दिया है।

नैनीताल एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस को सटीक सूचना मिली थी कि ढेला रिजॉर्ट में बाहर से भारी संख्या में युवक व युवतियां आए हैं। उनको सेक्स रैकेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया कि इसे लेकर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम, एसओजी और पुलिस लाइन की टीम का गठन किया गया। बताया कि टीम ने रिजॉर्ट में रामनगर सावल्दे में स्थित एक्रोन रिजॉर्ट में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 52 युवक और 10 युवतियों को पकड़ा।

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शराब के नशे में महिलाओं को नचवाते पकड़े

बताया कि रिजॉर्ट में अनैतिक देह व्यापार, शराब के नशे में महिलाओं को नचवाते, उनके ऊपर नोट उड़ाते और उनके साथ अश्लील हरकत करते हुए पाया गया। 52 युवकों पर धारा 143 बीएनएस, धारा 3/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम की धारा 14 पॉक्सो अधिनियम और 60/21आबकारी अधिनियम, धारा 77 किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। रिजॉर्ट में अवैध गतिविधियां संचालित करने पर उक्त एक्रोन रिजॉर्ट को सील कर दिया गया है। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि 52 आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग है और 10 युवतियों में से एक किशोरी है।

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कंपनी मालिक ने कंपनी से जुड़े लोगों के मनोरंजन के लिए बुक किया था रिजॉर्ट

रामनगर। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपी उपेन्द्र कुमार पुत्र जेपी पाल निवासी ग्राम मुल्ताननगर थाना टीपीनगर, जिला मेरठ यूपी ने बताया कि वह सिकन्दराबाद इन्सेक्टिसाइड कम्पनी का मालिक है। कंपनी कृषि से संबंधित उपकरण बनाती है। वह अपनी कंपनी से जुड़े इन लोगों को यहां मनोरंजन के उद्देश्य से लेकर आया था। इसके लिए उसने 10 दिन पहले रामनगर आकर एक्रोन रिजॉर्ट के जनरल मैनेजर लखेन्दर चौधरी से मुलाकात कर अपनी पार्टी के बारे में बताया। रिजॉर्ट भी बुक किया था।

10-10 हजार में मंगवाई गई थी युवतियां

रामनगर। पुलिस के अनुसार रिजॉर्ट में पार्टी के लिए बुकिंग के दौरान ही शराब और लड़कियों की डिमांड कर दी थी। रिजॉर्ट के जीएम लखेन्द्र चौधरी ने उपेन्द्र कुमार को इसके लिए हामी भर दी थी। उपेन्द्र कुमार ने उक्त रिजॉर्ट को चार जुलाई से पांच जुलाई तक दो लाख 20 हजार में बुक कराया था। उपेन्द्र कुमार ने अपने कर्मचारी सुनील कुमार के माध्यम से राहुल गुप्ता उर्फ सन्नी से 10-10 हजार रुपये के हिसाब से युवतियां मंगवाई थीं।

रजिस्टर में एंट्री नहीं कराने के दिए थे निर्देश

रामनगर। पुलिस ने बताया कि रिजॉर्ट के जीम लखेन्द्र चौधरी ने आगन्तुक रजिस्टर में युवक-युवतियों की एंट्री नहीं कराने के लिए स्टाफ से बोला था। इस कारण किसी की भी एंट्री रजिस्टर में नहीं कराई गई थी। बताया कि रिजॉर्ट का जीएम लखेंद्र चौधरी फरार हो गया है। जिसकी तलाश की जा रही है।

रिजॉर्ट से ये सामान किया बरामद

रामनगर। पुलिस ने रिजॉर्ट से शराब की तीन पेटियां, बीयर की एक पेटी, नकली 10 रुपये की 24 गड्डियां, एक पुलिन्दा महिलाओं पर उड़ाए गए 10-10रुपये के नोट, 342 से अधिक आपत्तिजनक सामग्री, एक लैपटाप, तीन मोबाइल, युवतियों के नाचने के लिए लगाया गया म्यूजिक सिस्टम आदि।

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आपस में शेयर करते थे युवतियों की फोटो

रामनगर। एसएसपी ने बताया कि आरोपी युवतियों की फोटो को आपस में शेयर करते थे। इसके बाद एक-एक कर कमरे में जाते थे। उन्होंने बताया कि कई दिनों से उनको शिकायत मिल रही थी। आरोपियों के मोबाइल पर युवतियों की फोटो भी मिली है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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