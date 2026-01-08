नवंबर-दिसंबर के बाद जनवरी में भी सूखी सर्दी, उत्तराखंड में मौसम का डबल अटैक; येलो अलर्ट

संक्षेप: उत्तराखंड में नवंबर-दिसंबर के बाद जनवरी में भी सूखी सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। घुप कोहरे और कोरी ठंड से जनजीवन प्रभावित है।

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में घने कोहरे और पहाड़ों में पाले को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को राज्य के सभी जनपदों में मौसम सामान्यत: शुष्क रहेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जनपदों में घने कोहरे की चादर छाए रहने की संभावना है। नैनीताल, चम्पावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं-कहीं घना कोहरा यातायात और जनजीवन को प्रभावित कर सकता है।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने की संभावना है, जिससे फिसलन और ठंड दोनों बढ़ सकती है। वहीं, ऊधमसिंह नगर के कुछ हिस्सों में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बनी रहेगी।

नवंबर-दिसंबर के बाद जनवरी भी सूखी दिसंबर माह में प्रदेश में एक बूंद बारिश नहीं गिरी। 2016 के बाद ऐसा हुआ। नवंबर में भी 98 फीसदी कम बारिश हुई। बर्फबारी भी कुछ ही जगह पर इस सीजन में हुई है। वहीं जनवरी में भी सूखा बरकरार है। जबि जनवरी के पहले सप्ताह उत्तराखंड में औसत बारिश 8.6 एमएम होती रही है। इस बार बारिश न होने से बागवानी, कृषि के साथ सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है।