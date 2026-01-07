Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Severe Cold and Dense Fog Double attack Weather 7 Jan uttarakhand 6 Districts yellow alert Cold Day Issued
उत्तराखंड में घुप कोहरा और कड़ाके की सर्दी का डबल अटैक, 6 जिलों में येलो अलर्ट, कोल्ड डे

उत्तराखंड में घुप कोहरा और कड़ाके की सर्दी का डबल अटैक, 6 जिलों में येलो अलर्ट, कोल्ड डे

संक्षेप:

Weather 7 Jan: उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। घुप कोहरा और कड़ाके की सर्दी का डबल अटैक। 6 मैदानी जिलों में येलो अलर्ट है। हरिद्वार और यूएसनगर में कोल्ड डे की स्थिति रहेगी।

Jan 07, 2026 09:51 am ISTGaurav Kala देहरादून/हरिद्वार/हल्द्वानी
share Share
Follow Us on

Weather 7 Jan: उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने बुधवार को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने और मैदानी जिलों में घने कोहरे व कड़ाके की ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। बदलते मौसम के चलते जनजीवन पर असर पड़ सकता है। प्रदेश के 6 जिलों में आज कोहरे का अलर्ट है। साथ ही हरिद्वार और उधमसिंह नदर में कोल्डे डे की स्थिति बनी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के अनुसार, राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में कहीं-कहीं पाला पड़ सकता है। वहीं हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में शीत दिवस (कोल्ड डे) की स्थिति बनी रहने की संभावना है। घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित होने का अंदेशा है। हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून के मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड से जमे नदी-नाले, माइनस 23 डिग्री पारा; आज भी अलर्ट
ये भी पढ़ें:खनन से उजड़ते गांव, उत्तराखंड HC ने स्वत: लिया संज्ञान- हर वाहन में GPS अनिवार्य

देहरादून में धूप से मिली राहत

राजधानी देहरादून में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, लेकिन दिन में चटख धूप निकलने से अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से करीब पांच डिग्री अधिक 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा।

uttarakhand weather

हरिद्वार में कोहरे और ठंड का असर

धर्मनगरी हरिद्वार में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता कम हो गई और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन बढ़ने के साथ सर्द हवाओं ने ठंड का अहसास और बढ़ा दिया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिखे। बाजार देर से खुले और शाम को जल्दी बंद हो गए। कोहरे के कारण वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा।

आईआईटी कृषि मौसम वेधशाला के अनुसार, मंगलवार को हरिद्वार में अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री और न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में लगभग एक डिग्री की गिरावट आई है।

हल्द्वानी में सुबह कोहरा, दिन में धूप

तराई-भाबर क्षेत्रों में भी मौसम का असर साफ दिखाई दिया। हल्द्वानी सहित आसपास के इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। हालांकि दिन चढ़ने पर गुनगुनी धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, हल्द्वानी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य बना रह सकता है, लेकिन सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा और शीतलहर का असर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम को देखते हुए सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand Weather Uttarakhand Weather Report Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।