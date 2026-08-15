पीपलकोटी टनल हादसे में अब तक सात की मौत, रेस्क्यू में पानी बना रोड़ा; तीन लापता
30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी तीन मजदूरों को पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू लगातार उनकी तलाश में लगी हुई है लेकिन टनल में भरा पानी रेस्क्यू टीम के लिए रोड़ा बना हुआ है।
चमोली जिले के पीपलकोटी टनल हादसे में मलबे में दबे छत्तीसगढ़ और झारखंड के तीन मजदूरों का 30 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू टीमें टनल में भरे पानी के बीच उन्हें तलाशने का प्रयास कर रही हैं। टनल में भरा पानी निकालना बचाव दल के लिए चुनौती बना है।
गुरुवार शाम हुए भूस्खलन के बाद टनल में बहुत ज्यादा पानी भर चुका है। रेस्क्यू दल पांच मोटर पंप से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह ज्यादा प्रभावी साबित नहीं हो रहा है। सूत्रों के अनुसार टनल में जगह कम होने की वजह से भारी मशीनों को भीतर ले जाना भी कठिन हो रहा है। टनल से पानी को निकालने के लिए मोटर पंपों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत विभिन्न सुरक्षा बलों के 125 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं।
शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर टनल का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने अस्पताल में उपचार करा रहे घायल मजदूरों और उनके परिजनों से भी बातचीत की और मनोबल बढ़ाया। बीती गुरुवार शाम करीब सात बजे विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना में भूस्खलन और जलभराव हो गया था। इस हादसे में मलबे में दबकर मरने वालों की संख्या सात हो चुकी है। रेस्क्यू दल अब तक 12 लोगों को बाहर निकाल चुके हैं। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। उनका उपचार जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई की जाएगी।
पीपलकोटी प्रोजेक्ट: पहाड़ के भीतर छिपा बड़ा खतरा
पीपलकोटी में सुरंग हादसे ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में चल रही आधारभूत परियोजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सवाल उस भूगर्भीय जमीन का भी है, जहां सुरंगें, हाईवे, रेल समेत कई परियोजनाएं बनाई जा रही हैं।
भू-वैज्ञानिक बताते हैं कि पीपलकोटी क्षेत्र टेक्टोनिक रूप से सक्रिय, भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील शियर जोन में है। लिहाजा, सुरंग निर्माण के दौरान उच्चस्तरीय सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देना जरूरी है। हिमालय में कई इलाके शियर जोन में हैं। यह चट्टानों का वो हिस्सा होता है, जहां अत्यधिक टूट-फूट और दरारें होती हैं। यही वजह है कि सुरंग निर्माण के दौरान शियर जोन की लंबाई, संरचना, चट्टानों की परतों का अध्ययन जरूरी माना जाता है। अब ऐसे ढांचों पर विचार करना होगा, जो आठ मेग्नीट्यूड तक के भूकंप को सह सकते हों।
मौसम बढ़ाता है जोखिम
पीपलकोटी हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुरंग में पानी कैसे पहुंचा? भू-वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टानों में मौजूद दरार और भूजल रिसाव से ऐसी स्थिति आ सकती है। हिमालय में बदलता मौसम एवं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ती बारिश भी ऐसे जोखिम को बढ़ा रही है।
अब सुरंगों का ऑडिट हो
भू-वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड में सभी सुरंग परियोजनाओं के व्यापक सुरक्षा ऑडिट की जरूरत बताई है। उनके अनुसार, जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश और बढ़ती भूगर्भीय सक्रियता को देख भविष्य की परियोजनाओं में सुरक्षा मानक कठोर करने होंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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