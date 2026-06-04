काम की बात: बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को घर बैठे मिलेंगीं दवाएं, पहले करना होगा ये काम
70 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों को दवाएं घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इस निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए लैंडमार्क एवं पिन कोड के अलावा मोबाइल नंबर जमा करना होगा।
रिटायर्ड पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की ओर से अहम कदम उठाया गया है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों को स्थानीय खरीद (लोकल परचेज) के अंतर्गत आने वाली दवाएं घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन के कमांडर कर्नल अविनाश सिंह ने बताया कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की पॉलीक्लिनिक तक बार-बार आने की कठिनाई को देखते हुए शुरू की गई है। पात्र लाभार्थियों को डॉक्टर की ओर से लिखी गई स्थानीय खरीद की दवाएं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की ओर से पार्सल कर उनके पते पर भेजी जाएंगी।
यह प्रक्रिया करनी होगी
इस निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे पॉलीक्लिनिक की फार्मेसी में संपर्क करें। उन्हें वर्तमान पूर्ण डाक पता मय लैंडमार्क एवं पिन कोड के अलावा सक्रिय मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी-डिलीवरी अपडेट आ सके, उसे जमा करना होगा।
योजना का ट्रायल रहा सफल
कर्नल पृथ्वी राज सिंह रावत, प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लीनिक हल्द्वानी ने बताया कि कई वरिष्ठ दिग्गजों ने इस पहल का स्वागत किया है। कुछ लाभार्थियों को दवाओं की पहली खेप ट्रायल के तौर पर भेजी गई, जो सफल रही है। किसी भी सहायता के लिए फार्मेसी हेल्पडेस्क नंबर 05946293178 पर संपर्क किया जा सकता है।
मंडी बाईपास में 150 वेंडरों को मिलेगी जगह
हल्द्वानी। नगर निगम मंडी बाईपास पर 150 पंजीकृत वेंडरों को कारोबार करने के लिए जगह देगा। वेंडिंग जोन बनाकर जगह आवंटित करना शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी नगर निगम ने 1826 वेंडरों का पंजीकरण कर 1618 को कार्ड जारी किया है। निगम क्षेत्र में वेंडिंग जोन नहीं होने से ये लोग सड़क और बाजार में ठेले और फड़ लगाकर कारोबार करते हैं। जाम की दिक्कतों के समाधान के लिए निगम ने वेंडिंग जोन बनाने शुरू कर दिए हैं। बरेली रोड से लगे मंडी बाईपास पर 150 वेंडरों के लिए जगह चिह्नित की है। पंजीकृत वेंडर को यहां जगह आवंटित की जा रही है। सड़क पर जाम लगने वाली जगहों पर नौ वेंडिंग जोन रहेगा। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि जल्द ही अन्य जगहों में भी वेंडिंग जोन शुरू कर दिए जाएंगे।
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