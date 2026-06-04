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काम की बात: बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को घर बैठे मिलेंगीं दवाएं, पहले करना होगा ये काम

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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70 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों को दवाएं घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इस निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए लैंडमार्क एवं पिन कोड के अलावा मोबाइल नंबर जमा करना होगा।

बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को घर बैठे मिलेंगीं दवाएं, पहले करना होगा ये काम

रिटायर्ड पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की ओर से अहम कदम उठाया गया है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों और व्हाइट कार्ड धारकों को स्थानीय खरीद (लोकल परचेज) के अंतर्गत आने वाली दवाएं घर पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी।

हल्द्वानी मिलिट्री स्टेशन के कमांडर कर्नल अविनाश सिंह ने बताया कि यह योजना वरिष्ठ नागरिकों की पॉलीक्लिनिक तक बार-बार आने की कठिनाई को देखते हुए शुरू की गई है। पात्र लाभार्थियों को डॉक्टर की ओर से लिखी गई स्थानीय खरीद की दवाएं ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की ओर से पार्सल कर उनके पते पर भेजी जाएंगी।

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यह प्रक्रिया करनी होगी

इस निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे पॉलीक्लिनिक की फार्मेसी में संपर्क करें। उन्हें वर्तमान पूर्ण डाक पता मय लैंडमार्क एवं पिन कोड के अलावा सक्रिय मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी-डिलीवरी अपडेट आ सके, उसे जमा करना होगा।

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योजना का ट्रायल रहा सफल

कर्नल पृथ्वी राज सिंह रावत, प्रभारी अधिकारी पॉलीक्लीनिक हल्द्वानी ने बताया कि कई वरिष्ठ दिग्गजों ने इस पहल का स्वागत किया है। कुछ लाभार्थियों को दवाओं की पहली खेप ट्रायल के तौर पर भेजी गई, जो सफल रही है। किसी भी सहायता के लिए फार्मेसी हेल्पडेस्क नंबर 05946293178 पर संपर्क किया जा सकता है।

मंडी बाईपास में 150 वेंडरों को मिलेगी जगह

हल्द्वानी। नगर निगम मंडी बाईपास पर 150 पंजीकृत वेंडरों को कारोबार करने के लिए जगह देगा। वेंडिंग जोन बनाकर जगह आवंटित करना शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी नगर निगम ने 1826 वेंडरों का पंजीकरण कर 1618 को कार्ड जारी किया है। निगम क्षेत्र में वेंडिंग जोन नहीं होने से ये लोग सड़क और बाजार में ठेले और फड़ लगाकर कारोबार करते हैं। जाम की दिक्कतों के समाधान के लिए निगम ने वेंडिंग जोन बनाने शुरू कर दिए हैं। बरेली रोड से लगे मंडी बाईपास पर 150 वेंडरों के लिए जगह चिह्नित की है। पंजीकृत वेंडर को यहां जगह आवंटित की जा रही है। सड़क पर जाम लगने वाली जगहों पर नौ वेंडिंग जोन रहेगा। नगर आयुक्त परितोष वर्मा ने बताया कि जल्द ही अन्य जगहों में भी वेंडिंग जोन शुरू कर दिए जाएंगे।

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Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


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