Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Senior BJP Leader Accused of Getting Son Appointed as JE Uttarakhand Unemployed Association to Reveal Name Today

बड़े भाजपा नेता पर बेटे को JE की नौकरी दिलाने का आरोप, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज नाम करेगी खुलासा

संक्षेप: उत्तराखंड के बड़े भाजपा नेता पर जेई की नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कहना है कि वह इस मामले आज बड़ा खुलासा करेगी।

Wed, 15 Oct 2025 08:43 AMGaurav Kala देहरादून
उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भाजपा के एक बड़े नेता पर अपने बेटे को सरकारी विभाग में नियमों को ताक पर रखकर संविदा में नौकरी दिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि संघ आज इस पूरे मामले का खुलासा करेगी।

संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि नेता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी परीक्षा या साक्षात्कार के बेटे को संविदा पर जेई के पद पर नियुक्ति दिलवाई है। राम कंडवाल ने बताया कि संविदा पर नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का इस मामले में उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और पक्षपात का उदाहरण है। बेरोजगार युवा वर्षों से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं,जबकि नेताओं के परिजनों को सीधे नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया की नेता विधायक स्तर का है और बेटे को 35 हजार की नौकरी दी गई है।

संघ अध्यक्ष ने आगे कहा कि बेरोजगार संघ बुधवार को इस पूरे मामले का विस्तृत खुलासा करेगा, और यदि सरकार ने जांच नहीं की तो संघ राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। राम कंडवाल ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी कुछ बाहरी राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान से आए लोगों को उत्तराखंड में संविदा पर नौकरी देकर बाद में स्थायी किया गया, जो स्थानीय युवाओं के साथ अन्याय है।

