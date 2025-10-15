बड़े भाजपा नेता पर बेटे को JE की नौकरी दिलाने का आरोप, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आज नाम करेगी खुलासा

संक्षेप: उत्तराखंड के बड़े भाजपा नेता पर जेई की नौकरी दिलाने का आरोप लगा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ का कहना है कि वह इस मामले आज बड़ा खुलासा करेगी।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने भाजपा के एक बड़े नेता पर अपने बेटे को सरकारी विभाग में नियमों को ताक पर रखकर संविदा में नौकरी दिलाने का गंभीर आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि संघ आज इस पूरे मामले का खुलासा करेगी।

संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि नेता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी परीक्षा या साक्षात्कार के बेटे को संविदा पर जेई के पद पर नियुक्ति दिलवाई है। राम कंडवाल ने बताया कि संविदा पर नियुक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का इस मामले में उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार और पक्षपात का उदाहरण है। बेरोजगार युवा वर्षों से नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं,जबकि नेताओं के परिजनों को सीधे नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया की नेता विधायक स्तर का है और बेटे को 35 हजार की नौकरी दी गई है।